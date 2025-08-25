Actriz de “Harry Potter” confiesa que podría optar por el suicidio asistido

Harry Potter ha estado en la palestra nuevamente durante los últimos años debido a su nuevo comienzo en un formato televisivo.

Pero esa no es la única razón por la que el título vuelve a hacer noticia, ya que hay muchas circunstancias de intérprete que dan de qué hablar.

Lejos de las polémicas, recientemente resurgió el nombre de una actriz que parecía en el olvido, pero que nunca ha salido de la memoria de los más fanáticos.

Se trata de Miriam Margolyes, quien le dio vida a la profesora Sprout. En su reaparición pública abordó un tema bastante sensible relacionado a la salud.

Con 84 años, la intérprete británica aseguró que no quiere llegar a una etapa de sufrimiento extremo ni perder su dignidad. Por eso, considera seriamente la posibilidad de recurrir al suicidio asistido.

“No quiero pasar por un período lento de dolor y de vergüenza. Si un derrame cerebral me impidiera hablar, o si llegara a ser doblemente incontinente, o perdiera por completo la cabeza, pediría que me pusieran fin”, señaló en conversación con The Daily Mail.

Margolyes explicó que su postura responde a una necesidad de coherencia personal: “Quiero seguir siendo quien soy. No quiero ser menos de lo que puedo ser".

“No quiero atravesar una etapa de sufrimiento que me reduzca a una sombra de mí misma. Prefiero elegir la salida si llegara ese momento”, complementó.

Reflexiones sobre la edad y la salud

Miriam también reconoció que el paso de los años ha afectado su calidad de vida, sobre todo por las consecuencias de no haber cuidado su cuerpo como quisiera. “Le he fallado a mi cuerpo. No lo he cuidado”.

“Ahora dependo de un andador. Ojalá hubiera hecho ejercicio. Lo considero la pérdida de tiempo más espantosa, salvo porque te mantiene en pie. Así que he sido tonta”, admitió.

En esa misma línea, descartó sumarse a la tendencia de medicamentos como Ozempic, usado por algunas celebridades para bajar de peso.

“Absolutamente no. Eso es para diabéticos. No deberías tomar medicinas pensadas para gente que está realmente enferma”, criticó.

Para ella, el verdadero problema radica en la promoción de alimentos poco saludables en televisión: “Deberían prohibir los anuncios de comida”.

Ampliar

Un adiós a Inglaterra

Además de sus reflexiones sobre la vejez y la salud, la actriz sorprendió al anunciar que planea mudarse definitivamente a Italia, país en el que tiene una residencia desde 1973.

“Cuando compré aquí eran personas normales. Ahora son ricos que pasan el día haciendo ruido con sus sopladoras de hojas o construyendo pisos adicionales como si cuatro no fueran suficientes. Es absurdo”, reclamó.

Su idea es establecerse junto a su pareja de toda la vida, la académica australiana Heather Sutherland. “Ella es una mujer extraordinaria y brillante. Cada conversación con ella es estimulante, divertida y a veces llena de enfado, pero es mi persona y yo soy su persona”.

Con estas declaraciones, Miriam Margolyes no solo abre un debate sobre la dignidad en la vejez y el suicidio asistido, sino que también refleja una decisión personal sobre cómo y dónde desea enfrentar los últimos años de su vida.