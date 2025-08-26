Reconocido comediante muere tras tiroteo en Estados Unidos e impacta al mundo del stand-up

El reconocido comediante Reginald Carroll falleció a los 52 años luego de ser baleado en Southaven, Mississippi, un hecho que mantiene consternado al circuito del humor en Estados Unidos y especialmente a su ciudad natal, Baltimore.

De acuerdo con la policía local, el tiroteo ocurrió la noche del pasado 20 de agosto en la zona de Burton Lane. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a ‘Reggie’ con heridas graves por arma de fuego.

Aunque recibió maniobras de reanimación en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir.

Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso relacionado con el crimen, aunque no revelaron su identidad ni los posibles motivos. El caso fue calificado como un “evento aislado” y permanece bajo investigación.

Carroll desarrolló una amplia carrera en el stand-up estadounidense, con participaciones en clubes y festivales a lo largo del país. Este año integró la gira Heaven on Tour junto al comediante Katt Williams y también tuvo apariciones televisivas.

La actriz y comediante Mo’Nique fue una de las que reaccionó en redes sociales con un emotivo mensaje, recordando el valor humano de su colega.

“Hay que tratar a las personas con amabilidad porque nunca se sabe si se tendrá otra oportunidad de verlas”, reflexionó.

Mo’Nique destacó que sus encuentros con él siempre estuvieron libres de tristeza y subrayó la importancia de la amistad y la colaboración en sus giras conjuntas.

Reacciones de su entorno

Familiares de Reginald, como sus hermanos Jonathan y Andre, publicaron un comunicado en Facebook agradeciendo las muestras de apoyo y llamando a la prudencia en redes sociales:

“Pedimos evitar difundir detalles no confirmados sobre el caso y respetar la sensibilidad del momento”, fue parte del mensaje.

En Baltimore, el club Mobtown Comedy también rindió homenaje al comediante, resaltando su apoyo a los espacios culturales de la ciudad y su aporte a la escena local del humor.

La comunidad artística y el público han expresado pesar y solidaridad tras su muerte, mientras la policía de Southaven instó a quienes tengan información relevante a colaborar con la investigación.

La partida de Reggie Carroll deja un vacío en la comedia estadounidense, donde colegas y seguidores lo recuerdan como un referente del stand-up que logró conectar con distintas generaciones.