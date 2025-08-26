;

Reconocido comediante muere tras tiroteo en Estados Unidos e impacta al mundo del stand-up

El hecho ocurrió en Mississippi y la violencia vuelve a sacudir al país norteamericano.

ADN Radio

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / 400tmax

El reconocido comediante Reginald Carroll falleció a los 52 años luego de ser baleado en Southaven, Mississippi, un hecho que mantiene consternado al circuito del humor en Estados Unidos y especialmente a su ciudad natal, Baltimore.

De acuerdo con la policía local, el tiroteo ocurrió la noche del pasado 20 de agosto en la zona de Burton Lane. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a ‘Reggie’ con heridas graves por arma de fuego.

Aunque recibió maniobras de reanimación en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir.

Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso relacionado con el crimen, aunque no revelaron su identidad ni los posibles motivos. El caso fue calificado como un “evento aislado” y permanece bajo investigación.

Revisa también:

ADN

Carroll desarrolló una amplia carrera en el stand-up estadounidense, con participaciones en clubes y festivales a lo largo del país. Este año integró la gira Heaven on Tour junto al comediante Katt Williams y también tuvo apariciones televisivas.

La actriz y comediante Mo’Nique fue una de las que reaccionó en redes sociales con un emotivo mensaje, recordando el valor humano de su colega.

“Hay que tratar a las personas con amabilidad porque nunca se sabe si se tendrá otra oportunidad de verlas”, reflexionó.

Mo’Nique destacó que sus encuentros con él siempre estuvieron libres de tristeza y subrayó la importancia de la amistad y la colaboración en sus giras conjuntas.

Reacciones de su entorno

Familiares de Reginald, como sus hermanos Jonathan y Andre, publicaron un comunicado en Facebook agradeciendo las muestras de apoyo y llamando a la prudencia en redes sociales:

“Pedimos evitar difundir detalles no confirmados sobre el caso y respetar la sensibilidad del momento”, fue parte del mensaje.

En Baltimore, el club Mobtown Comedy también rindió homenaje al comediante, resaltando su apoyo a los espacios culturales de la ciudad y su aporte a la escena local del humor.

La comunidad artística y el público han expresado pesar y solidaridad tras su muerte, mientras la policía de Southaven instó a quienes tengan información relevante a colaborar con la investigación.

La partida de Reggie Carroll deja un vacío en la comedia estadounidense, donde colegas y seguidores lo recuerdan como un referente del stand-up que logró conectar con distintas generaciones.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad