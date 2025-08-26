Operativo en Conchalí termina con seis personas detenidas: se encontraron armas, drogas y municiones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un operativo policial antinarcóticos liderado por Carabineros se realizó durante la mañana de este martes en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

Según pudo conocer Radio ADN, se ordenó el ingreso y registro en 4 domicilios ubicados en diversos puntos de la comuna.

Personal policial logró encontrar durante los allanamientos armamento, droga y municiones.

Sobre este operativo se refirió el capitán Sebastián Ibaceta. “Se logró la orden de entrada y registro a cuatro domicilios en la comuna de Conchalí, en los cuales se obtuvieron resultados bastante positivos, en el sentido de la detención de seis sujetos con amplio voluntario policial, además de la incautación de diversas cantidades de drogas, armamento, munición y un chaleco antibalas”, señaló.

“Este procedimiento se generó en base a una investigación que se llevaba de tiempo trabajando por parte de la SIP de esta unidad, en donde se identificaron bandas vinculadas a hechos delictuales que se habían cometido anteriormente”, agregó.

En ese sentido, el uniformado confirmó que los seis detenidos son adultos, de nacionalidad chilena, y que prontamente serán puestos a disposición del Ministerio Público.