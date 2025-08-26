;

Hombre en situación calle es asesinado a tiros en La Cisterna

La víctima, de entre 30 y 40 años, habría estado provocando desórdenes momentos antes de su asesinato.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre en situación calle es asesinado a tiros en La Cisterna

Durante la madrugada de este martes, un hombre en situación de calle murió tras recibir un disparo por la espalda en la intersección de calles Fuenzalida Urrejola con Carlos Ríos, comuna de La Cisterna.

En concreto, el hecho ocurrió poco antes de la 01:00 horas, luego de que vecinos alertaran a Carabineros por una serie de desórdenes en el sector.

Testigos señalaron que la víctima, de entre 30 y 40 años, habría estado gritando momentos antes, lo que motivó la llegada de personal de seguridad municipal.

Sin embargo, minutos después, los residentes escucharon disparos y encontraron al hombre tendido en la vía pública, sin vida.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, bajo instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El subprefecto Robert Briones precisó que la víctima no portaba identificación y que se presume podría ser extranjera. “Cuando es abordado por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego proceden a dispararle en una ocasión, lesión que le provocó la muerte en el lugar”, indicó.

Las autoridades continúan realizando las pericias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero del responsable.

