Municipalidad de Santiago anuncia querella por millonario déficit en la Corporación para la Infancia

La Municipalidad de Santiago anunció que interpondrá una querella criminal contra quienes resulten responsables del grave déficit financiero detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago (CIS), el cual supera los $500 millones y fue generado durante la administración anterior.

Según el informe financiero, la CIS cerró 2024 con un déficit acumulado cercano a $730 millones, lo que amenaza la estabilidad de los programas educativos que administra.

La corporación gestiona 21 jardines infantiles y salas cuna, donde asisten más de 1.800 niños y niñas pertenecientes al 60% más vulnerable de la comuna.

El comunicado advierte que esta situación “podría afectar la continuidad de los servicios educativos que la Corporación entrega a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, además del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”.

Se instruyeron equipos jurídicos

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, instruyó a los equipos jurídicos a presentar la acción penal para esclarecer responsabilidades. El fin es establecer las responsabilidades correspondientes y asegurar que estos hechos no queden impunes.

Paralelamente, el municipio informó que ya puso en marcha un plan de regularización financiera y administrativa, con el propósito de “garantizar la continuidad de los jardines infantiles y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.