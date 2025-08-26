;

Municipalidad de Santiago anuncia querella por millonario déficit en la Corporación para la Infancia

La deuda pone en riesgo la continuidad de programas educativos y compromete el pago de obligaciones laborales, por lo que el municipio ya implementa un plan correctivo.

Martín Neut

Mario Desbordes

Mario Desbordes / VICTOR HUENANTE

La Municipalidad de Santiago anunció que interpondrá una querella criminal contra quienes resulten responsables del grave déficit financiero detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago (CIS), el cual supera los $500 millones y fue generado durante la administración anterior.

Según el informe financiero, la CIS cerró 2024 con un déficit acumulado cercano a $730 millones, lo que amenaza la estabilidad de los programas educativos que administra.

Revisa también:

ADN

La corporación gestiona 21 jardines infantiles y salas cuna, donde asisten más de 1.800 niños y niñas pertenecientes al 60% más vulnerable de la comuna.

El comunicado advierte que esta situación “podría afectar la continuidad de los servicios educativos que la Corporación entrega a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, además del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”.

Se instruyeron equipos jurídicos

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, instruyó a los equipos jurídicos a presentar la acción penal para esclarecer responsabilidades. El fin es establecer las responsabilidades correspondientes y asegurar que estos hechos no queden impunes.

Paralelamente, el municipio informó que ya puso en marcha un plan de regularización financiera y administrativa, con el propósito de “garantizar la continuidad de los jardines infantiles y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad