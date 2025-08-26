;

Alerta por vientos de hasta 90 km/h para esta semana en Chile: qué días y a qué regiones llega el fenómeno meteorológico

La Dirección Meteorológica de Chile entregó los principales detalles de las situaciones. Revisa aquí el pronóstico.

Javier Méndez

Alerta por vientos de hasta 90 km/h para esta semana en Chile: qué días y a qué regiones llega el fenómeno meteorológico / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó nuevos avisos por vientos para distintos puntos de Chile.

Todo se explicaría debido a una condición sinóptica de corriente en chorro, incluso con probabilidad de viento blanco.

La situación se presentará desde la madrugada de este viernes 29 de agosto hasta la noche del domingo 31 del mismo mes.

Revisa también:

ADN

En cifras, algunas ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Afectando al sur de Chile, la publicación incluye a:

  • Región de Antofagasta (zonas de cordillera costa y cordillera)
  • Región de Atacama (zona de precordillera y cordillera).

Todo los detalles del viento se pueden encontrar en la siguiente tabla:

ADN

DMC.

Antes de la situación en el norte, y ante el paso de un sistema frontal, también habrá viento normal a moderado en Rapa Nui (Isla de Pascua).

Claro que dicho escenario será entre la tarde del jueves 28 y tarde del viernes 29.

En la primera jornada las marcas van entre 25 y 40 km/h, con rachas de 50. En tanto, en la segunda instancia se podría marcar 60 km/h.

Hay que recordar que los avisos de la DMC aparecen ante fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada y potencialmente riesgosos.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, advierte el organismo que supervisa las condiciones del tiempo.

