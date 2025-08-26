;

Presidente Boric acusa “arbitrariedad” en política arancelaria de Trump y llama a Chile a aprovechar la coyuntura

El Mandatario resaltó que, pese a las dificultades en el escenario internacional, el comercio exterior del país vive un hito sin precedentes.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante su intervención en el encuentro empresarial Enexpro 2025, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse a las medidas económicas impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El Mandatario calificó como “arbitrarias” las decisiones arancelarias aplicadas recientemente, señalando que si bien generan tensiones globales, también pueden representar una oportunidad para economías intermedias como la chilena.

ADN

Agencia Uno/Getty Images

“Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25 por ciento a las importaciones de India, y con la arbitrariedad que ya conocemos, se abren muchas oportunidades para países como el nuestro. Quiero que las aprovechemos, y así lo hemos transmitido a nuestros colaboradores”, afirmó.

Revisa también

ADN

El Presidente Boric destacó que, a pesar de las turbulencias internacionales, el comercio exterior chileno atraviesa un momento histórico. “En 2024 superamos por primera vez los 100 mil millones de dólares en exportaciones, una cifra récord que refleja la capacidad de nuestro país de diversificar y mantener su dinamismo en un escenario complejo”, subrayó.

Las palabras del jefe de Estado se suman a los cuestionamientos que ya había realizado a Trump un día antes, cuando criticó públicamente las medidas de control de contenidos en museos estadounidenses, acusando que representan un retroceso democrático.

En el ámbito económico, el jefe de Estado insistió en que la política arancelaria de Washington se caracteriza por la incertidumbre y los cambios repentinos, lo que obliga a países como Chile a reaccionar con rapidez. Sin embargo, aseguró que la situación no solo implica riesgos, sino también una ventana para fortalecer la presencia chilena en nuevos mercados.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad