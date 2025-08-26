Presidente Boric acusa “arbitrariedad” en política arancelaria de Trump y llama a Chile a aprovechar la coyuntura

Durante su intervención en el encuentro empresarial Enexpro 2025, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse a las medidas económicas impulsadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El Mandatario calificó como “arbitrarias” las decisiones arancelarias aplicadas recientemente, señalando que si bien generan tensiones globales, también pueden representar una oportunidad para economías intermedias como la chilena.

Agencia Uno/Getty Images Ampliar

“Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25 por ciento a las importaciones de India, y con la arbitrariedad que ya conocemos, se abren muchas oportunidades para países como el nuestro. Quiero que las aprovechemos, y así lo hemos transmitido a nuestros colaboradores”, afirmó.

El Presidente Boric destacó que, a pesar de las turbulencias internacionales, el comercio exterior chileno atraviesa un momento histórico. “En 2024 superamos por primera vez los 100 mil millones de dólares en exportaciones, una cifra récord que refleja la capacidad de nuestro país de diversificar y mantener su dinamismo en un escenario complejo”, subrayó.

Las palabras del jefe de Estado se suman a los cuestionamientos que ya había realizado a Trump un día antes, cuando criticó públicamente las medidas de control de contenidos en museos estadounidenses, acusando que representan un retroceso democrático.

Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 25, 2025

En el ámbito económico, el jefe de Estado insistió en que la política arancelaria de Washington se caracteriza por la incertidumbre y los cambios repentinos, lo que obliga a países como Chile a reaccionar con rapidez. Sin embargo, aseguró que la situación no solo implica riesgos, sino también una ventana para fortalecer la presencia chilena en nuevos mercados.