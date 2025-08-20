;

Tenía 2,5 millones de seguidores en TikTok: muere conocido influencer a los 47 años

Según uno de sus amigos, llevaba semanas hospitalizado tras presentar problemas respiratorios.

Javier Méndez

Las redes sociales están de luto. Esta semana se confirmó la muerte de John Crawley, un creador de contenido que era conocido en el mundo de internet como KingBeardX.

La noticia sorprendió a sus más de 2,5 millones de seguidores en TikTok, la plataforma donde alcanzó mayor notoriedad. Ahí solía subir reacciones a la forma en que algunas personas comen.

Según comentó a TMZ James Steele, director de la funeraria Gleenfield Funeral Home en New Albany, Mississippi, el influencer falleció el lunes 18 de agosto de un paro cardíaco.

Su estado de salud no era el óptimo: según indicó la propia voz, Crawley llevaba semanas hospitalizado tras presentar problemas respiratorios.

El hombre fue conectado a un ventilador mecánico e incluso fue atendido en la Unidad de Cuidado Intensivos cuando su situación empeoró.

La actualización también fue confirmada por su amigo, y ex copresentador de podcasts, Anthony Caruso.

Tras el deceso se creó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos. KingBeardX no tenía seguro médico y era el principal sostén de su familia.

La idea es que el dinero cubra los costos del funeral y ayude a su núcleo cercano.

“John era un buen tipo. Iluminó los mundos de muchas personas”, dijo su compañero.

Acabo de salir de su casa y estaba con su madre, rezamos juntos. Está destrozada en este momento, pero lo logrará”, declaró.

“No puedo creerlo”, “Descansa en paz” y “voy a extrañar tus videos divertidos”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

