Marcelo Díaz y la expectativa en la U por el fallo de Conmebol: “No nos sentimos clasificados por ningún motivo”

El capitán de los azules planteó una “contradicción” en los mensajes de Independiente tras la tragedia de Avellaneda.

Carlos Madariaga

Marcelo Díaz y la expectativa en la U por el fallo de Conmebol: “No nos sentimos clasificados por ningún motivo” / Álvaro Choupay

Marcelo Díaz se expresó este martes en conferencia de prensa en torno a días más que convulsionados para la U de Chile luego de todo lo ocurrido en Copa Sudamericana y en la previa al Superclásico del domingo.

“Ha sido una semana muy compleja, de muchas emociones por lo ocurrido en Argentina. Ya esta semana sí nos tenemos que enfocar en el partido del domingo, que es muy importante. Necesitamos hacer un buen cometido y quedarnos con los tres puntos”, explicó el capitán, cuestionando lo vivido por los fanáticos azules en Avellaneda.

En mis 20 años de carrera nunca me tocó vivir una situación tan compleja. Lo que ocurrió en Argentina fue algo atípico y no lo debemos normalizar. Son las cosas que debemos erradicar de nuestro deporte”, remarcó “Care Pato”, que apuntó a la diferencia de opinión entre la dirigencia y los jugadores de Independiente.

“Responderle a una persona en particular no es mi obsesión, pero lo dije cuando llegamos: el presidente estaba preocupado solo de lo deportivo cuando lo más importante eran las personas. Me parecía repudiable y lo sigo pensando. El resultado pasa a segundo plano cuando queda la cagada en el estadio”, reflexionó en primer término.

“No he conversado con los jugadores, pero he visto sus mensajes y ponen atención a lo humano. Es contradictorio al mensaje del club, algunos se preocupan de lo deportivo y los jugadores, que velamos siempre por el bienestar de todo, nos preocupamos por la salud de las personas. Refleja un poco lo que ha sucedido”, comentó.

Marcelo Díaz y el fallo de Conmebol

En el plantel de la U de Chile está la expectativa instaladarespecto a lo que pueda resolver el ente continental respecto a su futuro en Copa Sudamericana.

Nos han dado la tranquilidad de que nos preocupemos solamente del fútbol y esta no ha sido la excepción. Lo que suceda en Conmebol se sabrá en los próximos días”, comentó Marcelo Díaz.

No nos sentimos clasificados por ningún motivo, prefiero pensar que lo que sea que se va a decidir va a estar bien. Prefiero no hacerme ninguna ilusión al respecto”, apuntó, sin tener certezas respecto de lo que se pudiera resolver en Luque.

“En la parte deportiva, estábamos clasificando, pero me resulta muy complicado hacer un análisis de su resolución en Conmebol, no sé qué pensarán ellos”, cerró el capitán azul.

