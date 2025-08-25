;

Cambio de hora en Chile: ¿cómo puede afectar a nuestra salud?

El 6 de septiembre a las 23:59 horas los relojes deberán modificarse.

Cambio de hora en Chile: ¿cómo puede afectar a nuestra salud?

Cambio de hora en Chile: ¿cómo puede afectar a nuestra salud? / Zephyr18

Este sábado 6 de septiembre a las 23:59 horas, Chile dará inicio al horario de verano, con el objetivo de aprovechar la luz natural durante la tarde.

Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), explicó: “Cuando el cuerpo se ve obligado a despertar en oscuridad, pueden aparecer fatiga, irritabilidad, disminución del rendimiento”.

Asimismo, diversos estudios nacionales e internacionales muestran que los cambios de hora frecuentes o bruscos pueden contribuir a:

  • Trastornos del sueño y dificultad para conciliarlo.
  • Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
  • Episodios de ansiedad, irritabilidad y menor rendimiento académico y laboral.
  • En casos más graves, aumento de incidencia de ciertos tipos de cáncer.

¿Qué hacer el sábado 6 de septiembre?

Recuerda que debes adelantar tu reloj una hora justo antes de dormir, a las 23:59 horas, para ajustarte al horario de verano y aprovechar la luz natural durante las tardes.

El impacto es especialmente fuerte durante la transición al horario de verano, ya que adelantar el despertador desalineado con la salida natural del sol altera la sincronización circadiana.

Recomendaciones para adaptarse

Aunque los especialistas insisten en que la mejor solución sería eliminar los cambios de hora y mantener un horario único, existen medidas paliativas para minimizar los efectos:

  • Mantener rutinas regulares de sueño.
  • Evitar el uso de pantallas antes de dormir.
  • Exponerse a luz natural por la mañana para sincronizar el reloj biológico.

