Incendio en La Cisterna obliga a suspender tránsito en Gran Avenida

Un violento incendio se registró la mañana de este lunes en la comuna de La Cisterna, afectando a dos locales comerciales ubicados en la intersección de Gran Avenida con Ramón Carvallo, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego se habría iniciado al interior de un restaurante y rápidamente se expandió a una botillería contigua, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector sur de Santiago.

Bomberos de varias compañías acudieron al lugar para controlar la emergencia, mientras Carabineros interrumpió el tránsito en ambos sentidos de Gran Avenida, entre las avenidas El Parrón y Las Brisas, con el fin de facilitar las labores de extinción y evitar riesgos para conductores y peatones.

ATENCIÓN (06:47) Tránsito SUSPENDIDO en ambos sentidos en Gran Avenida entre Av. El Parrón y Las Brisas por incendio de local a la altura de Ramón Carvallo. Bomberos trabaja en el lugar. Opte alternativa #LaCisterna pic.twitter.com/rs9J0smuOE — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 25, 2025

Hasta el momento no se ha determinado el origen del incendio, por lo que personal especializado de Bomberos realizará las pericias correspondientes una vez que la situación esté completamente controlada.