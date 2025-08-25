;

Incendio en La Cisterna obliga a suspender tránsito en Gran Avenida

El incendio habría comenzado en un restaurante y se propagó a una botillería, generando una gran columna de humo visible en el sur de Santiago.

Nelson Quiroz

Transporte Informa

Un violento incendio se registró la mañana de este lunes en la comuna de La Cisterna, afectando a dos locales comerciales ubicados en la intersección de Gran Avenida con Ramón Carvallo, en la región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego se habría iniciado al interior de un restaurante y rápidamente se expandió a una botillería contigua, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector sur de Santiago.

Bomberos de varias compañías acudieron al lugar para controlar la emergencia, mientras Carabineros interrumpió el tránsito en ambos sentidos de Gran Avenida, entre las avenidas El Parrón y Las Brisas, con el fin de facilitar las labores de extinción y evitar riesgos para conductores y peatones.

