Gobierno sigue evaluando invocar la Ley Antiterrorista: ministro Cordero confirma querella por asociación criminal tras ataque en Victoria

El titular de Seguridad informó que se evalúa invocar la Ley Antiterrorista mientras avanza la investigación por el hecho que dejó un guardia fallecido y otro herido grave en La Araucanía.

Mario Vergara

Matías Castillo

Gobierno sigue evaluando invocar la Ley Antiterrorista: ministro Cordero confirma querella por asociación criminal tras ataque en Victoria / Sebastian Beltran Gaete

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado a raíz del ataque armado registrado la noche del sábado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, que dejó un guardia de seguridad muerto y otro herido de gravedad. Ambos prestaban servicios para la forestal CMPC.

Tras una reunión con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, el secretario de Estado señaló que el Ejecutivo continúa recabando antecedentes para determinar si, además, corresponde invocar la Ley Antiterrorista. “Esta es una asociación criminal que cometió un homicidio calificado. Los antecedentes para (un eventual caso de) terrorismo forman parte de la investigación y lo vamos a ver”, indicó.

Cordero calificó la emboscada como “un acto que provoca terror” y recordó que el Gobierno ha sido claro en reconocer que en la región se cometen actos terroristas. Consultado por la aplicación de la normativa especial, precisó que “cada vez que tenemos antecedentes para activarla, lo hemos hecho”.

En cuanto al armamento utilizado, Ruiz-Tagle señaló a la prensa que los agresores habrían empleado armas de guerra, mientras que la Fiscalía reportó preliminarmente munición de alto calibre, pero no de guerra. Cordero evitó confirmar el tipo específico y sostuvo que, por razones de la investigación, no puede entregar detalles: “¿Está identificado el armamento? , todo el tipo de armamento que se utilizó, pero no lo puedo individualizar”.

La querella busca respaldar las diligencias de la Fiscalía y las policías para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del ataque. De manera paralela, el Ejecutivo mantendrá el monitoreo del caso para resolver la eventual invocación de la Ley Antiterrorista, en función de los elementos que se vayan consolidando en el proceso penal.

El guardia herido permanece en estado grave, de acuerdo con los reportes iniciales. No se entregaron plazos ni nuevos detalles sobre detenciones o líneas investigativas adicionales.

