¿Ya no va más el cocodrilo? Lacoste cambió su icónico logo por otro animal y esta es la razón

La marca fundada en 1933 por el tenista francés René Lacoste realizará una modificación en su imagen.

La icónica marca de moda y deporte de origen francés “Lacoste” realizó un drástico cambio en su logo.

Y es que el sello de la marca ha sido por largos años un cocodrilo en cada uno de sus productos. Sin embargo, ahora el logo será reemplazado por una cabra.

¿Por qué el logo de Lacoste ahora es una cabra?

El motivo por el cual Lacoste le dirá adiós al cocodrilo de manera temporal, se debe nada más y nada menos que al tenista serbio exnúmero 1 del mundo, Novak Djokovic.

El serbio es “un jugador único en su especie cuya carrera se define por la pasión, la perseverancia y la grandeza”, escribió la marca francesa a través de sus redes sociales.

¿Por qué una cabra? La explicación radica en que cabra en inglés se traduce como GOAT que, al mismo tiempo, es el acrónimo de “Greatest of All Times” (el más grande de todos los tiempos).

En su sitio web, la marca que auspicia al tenista subraya que “su palmarés es legendario: ha batido todos los récords y ha alcanzado los sueños más grandes. Desde 2017, Lacoste se enorgullece de apoyar al mejor tenista de la historia: Novak Djokovic”.

Cabe señalar que Djokovic a sus 38 años, ostenta nada más y nada menos que 100 títulos ATP, donde se incluyen 24 Grand Slams, 40 Masters 1000 y 7 Finales ATP.

