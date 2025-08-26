;

Estos son los cinco modelos de autos con riesgos de seguridad en Chile, según nueva alerta del Sernac

Los vehículos afectados fueron comercializados entre los años 2024 y 2025 en nuestro país.

Sebastián Escares

Estos son los cinco modelos de autos con riesgos de seguridad en Chile, según nueva alerta del Sernac

Este lunes 26 de agosto el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para 5 modelos de autos comercializados en Chile.

De acuerdo a lo publicado, los vehículos afectados fueron comercializados entre los años 2024 y 2025.

Revista también

ADN

Según precisó el Sernac, el desperfecto en los automóviles radica en “la tubería de alta presión de combustible”, lo que implica un riesgo de seguridad para los consumidores.

Los 5 modelos de autos con riesgos de seguridad en Chile

En concreto STELLANTIS CHILE S.A. informó al Sernac una alerta de seguridad para los autos marca Peugeot de los siguientes modelos: 208, 2008, 308, 3008 y 5008.

Los cinco modelos de autos corresponden a vehículos comercializados en nuestro país entre octubre del 2024 y agosto del 2025.

La empresa informó que "los vehículos afectados presentan un defecto de producción/elaboración, el cual puede conllevar a una posible fuga de combustible en la tubería de alta presión entre la bomba de alta presión y el riel de combustible, por conexiones que podrían no haber sido ajustadas correctamente".

¿Cuál es el riesgo? Un mayor consumo de combustible y, en el peor de los casos, un riesgo de incendio en el auto.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Los usuarios afectados se pueden comunicar a través de los siguientes puntos de contacto:

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad