Estos son los cinco modelos de autos con riesgos de seguridad en Chile, según nueva alerta del Sernac

Este lunes 26 de agosto el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para 5 modelos de autos comercializados en Chile.

De acuerdo a lo publicado, los vehículos afectados fueron comercializados entre los años 2024 y 2025.

Según precisó el Sernac, el desperfecto en los automóviles radica en “la tubería de alta presión de combustible”, lo que implica un riesgo de seguridad para los consumidores.

Los 5 modelos de autos con riesgos de seguridad en Chile

En concreto STELLANTIS CHILE S.A. informó al Sernac una alerta de seguridad para los autos marca Peugeot de los siguientes modelos: 208, 2008, 308, 3008 y 5008.

Los cinco modelos de autos corresponden a vehículos comercializados en nuestro país entre octubre del 2024 y agosto del 2025.

La empresa informó que "los vehículos afectados presentan un defecto de producción/elaboración, el cual puede conllevar a una posible fuga de combustible en la tubería de alta presión entre la bomba de alta presión y el riel de combustible, por conexiones que podrían no haber sido ajustadas correctamente".

¿Cuál es el riesgo? Un mayor consumo de combustible y, en el peor de los casos, un riesgo de incendio en el auto.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Los usuarios afectados se pueden comunicar a través de los siguientes puntos de contacto: