La alarma por alza de delitos violentos ad portas de las Fiestas Patrias: “aumenta tensión” entre bandas por controlar mercado de drogas

Durante celebraciones, las personas tienden a consumir más drogas, por lo que las organizaciones “luchan para poder conseguir a estos consumidores”, explicó el fiscal Héctor Barros.

Ruth Cárcamo

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO

Menos de un mes falta para las celebraciones de Fiestas Patrias, una fecha que se caracteriza por la realización de fondas. Pero en paralelo, las autoridades encienden las alarmas ante una posible alza de los delitos violentos.

Esto porque, según el fiscal coordinador del Equipo ECOH de la RM Héctor Barros –en diálogo con Emol–, “aumenta la tensión” entre las bandas dedicadas al tráfico de droga para controlar dicho mercado ilícito.

ADN

Agencia UNO | El fiscal Héctor Barros. / Diego Martin

Lo anterior se origina debido a que las personas tienden a consumir más drogas durante celebraciones como el 18 de septiembre, Navidad y Año Nuevo. Por tanto, las organizaciones “luchan para poder conseguir a estos consumidores”, explicó el persecutor.

ADN

“Es muy habitual que en fechas importantes (...) aumenten la cantidad de los delitos que están asociados a los actos de violencia”, sostuvo Barros.

Bandas disparan a consumidores

En un punto de prensa realizado en agosto de 2024, el fiscal explicó que los consumidores tienden a ser blancos de ataque de las bandas.

“Se forman ciertas tensiones entre las distintas organizaciones (...) y lo que han estado haciendo es disparar a los consumidores que van a ciertos lugares de venta de droga para efectos de poder mermar el tráfico de droga (de la banda rival)”, dijo.

Trabajo conjunto para combatir las bandas

Héctor Barros señaló a Emol que el Equipo ECOH, junto a las policías, investigan delitos vinculados a la lucha territorial por las bandas, las que “no se centran únicamente en crimen organizado transnacional con extranjeros como protagonistas”.

ADN

X @ECOH_FiscaliaRM | Imagen referencial

“En determinados sectores de diversas comunas de la región Metropolitana, nos focalizamos en bandas que tienen integrantes que son nacionales para de esta manera identificar a los autores de los delitos más violentos y formalizarlos para así brindarle protección a nuestras víctimas y testigos”, cerró.

