;

Adolescente de 16 años es asesinado a balazos en Coronel: recibió un disparo en la cabeza

Autoridades realizan diligencias para dar con el sospechoso que escapó tras efectuar los disparos.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Adolescente de 16 años es asesinado a balazos en Coronel: recibió un disparo en la cabeza

Durante la noche del lunes, un joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en plena vía pública, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con la fiscal Carolina Somorrostro, el hecho ocurrió cerca de las 20:15 horas en la población Gabriela Mistral, en la esquina de calle Maitén con Belén. Un hombre aún no identificado le disparó y lo mató en el lugar.

“La víctima falleció producto de un impacto balístico en la zona occipital, con salida de proyectil”, explicó la fiscal.

Revisa también:

ADN

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Estamos revisando cámaras de seguridad, empadronando testigos y trabajando en el sitio del suceso”, agregó Somorrostro.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y ubicar al o los responsables del ataque que terminó con la vida del menor.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad