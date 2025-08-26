Adolescente de 16 años es asesinado a balazos en Coronel: recibió un disparo en la cabeza

Durante la noche del lunes, un joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en plena vía pública, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con la fiscal Carolina Somorrostro, el hecho ocurrió cerca de las 20:15 horas en la población Gabriela Mistral, en la esquina de calle Maitén con Belén. Un hombre aún no identificado le disparó y lo mató en el lugar.

“La víctima falleció producto de un impacto balístico en la zona occipital, con salida de proyectil”, explicó la fiscal.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

“Estamos revisando cámaras de seguridad, empadronando testigos y trabajando en el sitio del suceso”, agregó Somorrostro.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y ubicar al o los responsables del ataque que terminó con la vida del menor.