;

Garin cae eliminado en la previa al US Open a manos del “hombre qualy”

Marco Trungelliti se impuso al chileno tras la reanudación del partido tras la suspensión ayer miércoles.

Carlos Madariaga

Garin cae eliminado en la previa al US Open a manos del “hombre qualy”

Garin cae eliminado en la previa al US Open a manos del “hombre qualy” / Twitter @SportsGuyOnRoad

El tenis chileno se quedó sin representación en la qualy del US Open tras la eliminación de Cristian Garin.

“Gago” reanudó este jueves su partido ante el argentino Marco Trungelliti, 183 del ranking ATP, considerando que el encuentro se suspendió por lluvia cuando el nacional se imponía 4/3.

Revisa también:

ADN

Cristian Garin dispuso de cuatro chances de quiebre sobre el trasandino, sin éxito, debiendo ir al tie break. En el desempate, Marco Trungelliti se llevó el parcial por 7-3.

En el segundo set, hubo intercambios de quiebres entre el cuarto y quinto game, y cuando todo parecía llevarnos a otro tie break, el argentino concretó otro rompimiento que le permitió ganar por 7/5.

Así las cosas, el “hombre qualy”, a sus 35 años, sumó su victoria número 49 en rondas previas a un Grand Slam.

Cristian Garin volverá al circuito ATP en el Challenger de Porto, mientras que la representación nacional en el US Open se reducirá a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad