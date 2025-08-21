Garin cae eliminado en la previa al US Open a manos del “hombre qualy” / Twitter @SportsGuyOnRoad

El tenis chileno se quedó sin representación en la qualy del US Open tras la eliminación de Cristian Garin.

“Gago” reanudó este jueves su partido ante el argentino Marco Trungelliti, 183 del ranking ATP, considerando que el encuentro se suspendió por lluvia cuando el nacional se imponía 4/3.

Cristian Garin dispuso de cuatro chances de quiebre sobre el trasandino, sin éxito, debiendo ir al tie break. En el desempate, Marco Trungelliti se llevó el parcial por 7-3.

En el segundo set, hubo intercambios de quiebres entre el cuarto y quinto game, y cuando todo parecía llevarnos a otro tie break, el argentino concretó otro rompimiento que le permitió ganar por 7/5.

Así las cosas, el “hombre qualy”, a sus 35 años, sumó su victoria número 49 en rondas previas a un Grand Slam.

Cristian Garin volverá al circuito ATP en el Challenger de Porto, mientras que la representación nacional en el US Open se reducirá a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.