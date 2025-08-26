Club chileno apuesta por un entrenador formado en casa para continuar su lucha por ser campeón

Deportes Melipilla ha tenido años complicados en el ascenso chileno tras su último ascenso a la máxima categoría en 2021.

A inicios de este año, estuvo a punto de subir a la Primera B; de hecho, ganó la final de la liguilla ante Deportes Concepción, pero problemas administrativos le impidieron ascender.

Esta temporada, en la Segunda División Profesional, marchan en la cuarta posición de la tabla y acumulan siete victorias consecutivas. Sin embargo, la sorpresiva salida de Marcelo Palma de la banca de los “Potros” generó gran revuelo.

Para reemplazar al DT, desde Deportes Melipilla optaron por confiar en un entrenador formado en casa: Marcos Muñoz, técnico de las series menores del club, que también estuvo en el cuerpo técnico del primer equipo en años anteriores.

Además, tal como destacaron en su presentación, el joven DT fue jugador de la cantera del equipo años atrás, por lo que conoce desde adentro la institución y es oriundo de la comuna.

“Sabemos que la identidad y la entrega serán parte importante de la continuidad de este proceso”, remarcaron desde Deportes Melipilla al oficializar en redes sociales la llegada de Marcos Muñoz.