;

Club chileno apuesta por un entrenador formado en casa para continuar su lucha por ser campeón

El equipo se quedó sin DT luego que el anterior dejó su cargo tras completar una racha de siete triunfos al hilo.

Javier Catalán

Foto: @deportesmelipilla

Foto: @deportesmelipilla

Deportes Melipilla ha tenido años complicados en el ascenso chileno tras su último ascenso a la máxima categoría en 2021.

A inicios de este año, estuvo a punto de subir a la Primera B; de hecho, ganó la final de la liguilla ante Deportes Concepción, pero problemas administrativos le impidieron ascender.

Revisa también:

ADN

Esta temporada, en la Segunda División Profesional, marchan en la cuarta posición de la tabla y acumulan siete victorias consecutivas. Sin embargo, la sorpresiva salida de Marcelo Palma de la banca de los “Potros” generó gran revuelo.

Para reemplazar al DT, desde Deportes Melipilla optaron por confiar en un entrenador formado en casa: Marcos Muñoz, técnico de las series menores del club, que también estuvo en el cuerpo técnico del primer equipo en años anteriores.

Además, tal como destacaron en su presentación, el joven DT fue jugador de la cantera del equipo años atrás, por lo que conoce desde adentro la institución y es oriundo de la comuna.

“Sabemos que la identidad y la entrega serán parte importante de la continuidad de este proceso”, remarcaron desde Deportes Melipilla al oficializar en redes sociales la llegada de Marcos Muñoz.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad