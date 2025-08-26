Chile podría albergar atractivo torneo amistoso de fútbol femenino

The Womens Cup es una competencia de clubes de carácter amistoso que se ha disputado durante 5 años en diversos países del mundo, tales como Brasil, Estados Unidos, Colombia, Italia y España, en la que ya formó parte un equipo chileno.

Se trata de Colo Colo, quienes en 2024 fueron invitadas a participar en un cuadrangular junto a la Juventus, Racing Louisville y el Palmeiras, instancia que podría motivar a la organización a que el certamen aterrice en nuestro país, gracias a la gestión de Piero Caszely, coordinador del futbol femenino del “Cacique”.

Palmeiras de Brasil, Pachuca de Mexico, y el Kansas City de Estados Unidos, entre otros, son algunos de los equipos que dirían presente en el certamen femenino. A futuro, escuadras europeas como la Juventus de Italia podrían venir también a nuestro país.

De acuerdo a lo señalado por el propio Piero Caszely, “la organización quiere que se realice en el mes de febrero del 2026 y vendrían equipos de Sudamérica, México y Estados Unidos, ya que por temas de calendario sería complejo poder traer equipos europeos. Sin embargo, hay muy buena relación con la Juventus, el Zurich femenino y el Como de Italia para que puedan venir, al menos, a un partido amistoso o pretemporada con sus equipos estelares”.

Según lo comentado por John Paul Reynal, CEO y presidente de The Womens Cup, “nos interesa mucho trabajar con Colo Colo, especialmente porque hay un nivel de calidad de gente y jugadoras en Chile que se demostró en el torneo de Estados Unidos del año pasado. Nos atrae llevar el torneo a Chile el año que viene”.

“Para mí, sería un orgullo llevar una competición así a nuestro país. Me gustaría que Colo Colo femenino sea campeón de la Copa Libertadores, que sea el primer club en tener venta de jugadoras al extranjero y que esté en la órbita mundial. Me encantaría que las jugadoras puedan disputar el torneo, entiendan y saben lo que esta institución. En lo particular y general es maravilloso, yo quiero que todo el mundo conozca a Colo Colo”, concluyó en un sentido más reflexivo Piero Caszely, apuntando a que Chile pueda albergar el evento.