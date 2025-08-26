A lo largo del año existen diversos beneficios económicos a los cuales chilenos y chilenas pueden postular.

En ese sentido, es que uno de las ayudas en dinero a las que puede acceder un segmento específico de la población, es el Bono Bodas de Plata en Chile 2025.

En concreto, el beneficio se otorga a quienes cumplen 25 años de casados y, anualmente, alcanza un monto de $25.000.

Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero

En específico, la Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana son las entidades que otorgan el beneficio. A continuación los requisitos:

Caja 18

Tener por lo menos 12 meses de afiliación continuos.

Contar con el certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

Fotocopia de la cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.

Esta entidad contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el beneficio.

Caja Los Héroes

Además de tener un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para cobrar el beneficio, se requiere lo siguiente:

Cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.

Contar con certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.

Caja La Araucana

El plazo para solicitar el Bono Bodas de Plata 2025 es hasta el 31 de diciembre del 2025. Además, es necesario: