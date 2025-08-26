Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero
El beneficio se otorga a quienes cumplen 25 años de matrimonio.
A lo largo del año existen diversos beneficios económicos a los cuales chilenos y chilenas pueden postular.
En ese sentido, es que uno de las ayudas en dinero a las que puede acceder un segmento específico de la población, es el Bono Bodas de Plata en Chile 2025.
Revisa también
En concreto, el beneficio se otorga a quienes cumplen 25 años de casados y, anualmente, alcanza un monto de $25.000.
Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero
En específico, la Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana son las entidades que otorgan el beneficio. A continuación los requisitos:
Caja 18
- Tener por lo menos 12 meses de afiliación continuos.
- Contar con el certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.
- Fotocopia de la cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.
Esta entidad contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el beneficio.
Caja Los Héroes
Además de tener un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para cobrar el beneficio, se requiere lo siguiente:
- Cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.
- Contar con certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.
- Cédula de identidad del afiliado y de su cónyuge.
Caja La Araucana
El plazo para solicitar el Bono Bodas de Plata 2025 es hasta el 31 de diciembre del 2025. Además, es necesario:
- Presentar el certificado de matrimonio civil.
- Contar con una afiliación vigente al momento de cobrar el beneficio.
- Cédula de identidad del pensionado en cuestión.