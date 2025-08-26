;

Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero

El beneficio se otorga a quienes cumplen 25 años de matrimonio.

Sebastián Escares

Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero

A lo largo del año existen diversos beneficios económicos a los cuales chilenos y chilenas pueden postular.

En ese sentido, es que uno de las ayudas en dinero a las que puede acceder un segmento específico de la población, es el Bono Bodas de Plata en Chile 2025.

Revisa también

ADN

En concreto, el beneficio se otorga a quienes cumplen 25 años de casados y, anualmente, alcanza un monto de $25.000.

Bono Bodas de Plata en Chile 2025: cuáles son los requisitos y cómo cobrar el dinero

En específico, la Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana son las entidades que otorgan el beneficio. A continuación los requisitos:

Caja 18

  • Tener por lo menos 12 meses de afiliación continuos.
  • Contar con el certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.
  • Fotocopia de la cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.

Esta entidad contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el beneficio.

Caja Los Héroes

Además de tener un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para cobrar el beneficio, se requiere lo siguiente:

  • Cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.
  • Contar con certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.
  • Cédula de identidad del afiliado y de su cónyuge.

Caja La Araucana

El plazo para solicitar el Bono Bodas de Plata 2025 es hasta el 31 de diciembre del 2025. Además, es necesario:

  • Presentar el certificado de matrimonio civil.
  • Contar con una afiliación vigente al momento de cobrar el beneficio.
  • Cédula de identidad del pensionado en cuestión.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad