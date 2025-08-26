Subsidio de Arriendo (DS52) en Chile: requisitos, documentos, fechas y cómo postular el 2025

¿Buscas ayuda para pagar tu arriendo? El Subsidio de Arriendo DS52 es un apoyo estatal pensado para hogares que necesitan complementar el pago del alquiler.

Desde Deficit Cero explican todo lo esencial para postular este 2025: requisitos, documentos, paso a paso online, fechas clave y dónde pedir ayuda.

¿Quiénes pueden postular? (requisitos principales)

Para postular al DS52 debes cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:

Ser mayor de 18 años.

Ahorro mínimo de 4 UF en cuenta de ahorro para la vivienda, con al menos 1 mes de antigüedad previo a la postulación.

en cuenta de ahorro para la vivienda, previo a la postulación. Estar hasta el 70% del Registro Social de Hogares (RSH) .

del . Acreditar ingresos formales para complementar el copago del arriendo.

para complementar el copago del arriendo. Postular con conviviente y/o hijos (postulación familiar).

(postulación familiar). No ser propietario de una vivienda.

Tip: Revisa y, si es necesario, actualiza tu RSH antes de postular para evitar rechazos por desactualización.

Documentos que debes preparar

Ten a mano antes de iniciar tu postulación:

Cédula de identidad vigente.

Clave Única para postular en línea.

para postular en línea. RSH actualizado.

Otros respaldos que ayuden a acreditar tu situación (pensión de alimentos, discapacidad, cotizaciones, etc.).

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

La postulación es 100% en línea en el portal oficial arriendoenlinea.minvu.cl. El flujo general es:

Ingresa al sitio del MINVU (arriendoenlinea.minvu.cl). Accede con tu RUT y Clave Única. Completa el formulario con tus datos y adjunta lo requerido. Revisa el estado de tu postulación en el mismo portal.

Importante: Tras postular, verifica periódicamente tu estado y mensajes. Si falta algún antecedente, súbelo a tiempo para no quedar fuera.

Revisa también: El nuevo subsidio al crédito hipotecario sigue sumando beneficiados y entrega oxígeno al sector inmobiliario

Fechas de postulación 2025

El proceso abre el 7 de octubre y cierra el 14 de noviembre de 2025. Marca estas fechas en tu calendario y no lo dejes para el final.

Consejos rápidos para una postulación exitosa

Ahorro mínimo : asegúrate de juntar las 4 UF y mantenerlas en tu cuenta al menos 1 mes antes de postular.

: asegúrate de y en tu cuenta de postular. RSH : verifica que estés ≤ 70% de vulnerabilidad en el RSH .

: verifica que de vulnerabilidad en el . Ingresos formales : prepara liquidaciones, boletas o cotizaciones para respaldar ingresos.

: prepara para respaldar ingresos. Familia: si postulas con conviviente e hijos, reúne documentos familiares con antelación.

¿Dónde pedir orientación gratuita?