;

Subsidio de Arriendo (DS52) en Chile: requisitos, documentos, fechas y cómo postular el 2025

Antes de iniciar el proceso, es fundamental que conozcas los requisitos para postular al beneficio.

Mario Vergara

Subsidio de Arriendo (DS52) en Chile: requisitos, documentos, fechas y cómo postular el 2025

¿Buscas ayuda para pagar tu arriendo? El Subsidio de Arriendo DS52 es un apoyo estatal pensado para hogares que necesitan complementar el pago del alquiler.

Desde Deficit Cero explican todo lo esencial para postular este 2025: requisitos, documentos, paso a paso online, fechas clave y dónde pedir ayuda.

¿Quiénes pueden postular? (requisitos principales)

Para postular al DS52 debes cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ahorro mínimo de 4 UF en cuenta de ahorro para la vivienda, con al menos 1 mes de antigüedad previo a la postulación.
  • Estar hasta el 70% del Registro Social de Hogares (RSH).
  • Acreditar ingresos formales para complementar el copago del arriendo.
  • Postular con conviviente y/o hijos (postulación familiar).
  • No ser propietario de una vivienda.

Tip: Revisa y, si es necesario, actualiza tu RSH antes de postular para evitar rechazos por desactualización.

Documentos que debes preparar

Ten a mano antes de iniciar tu postulación:

  • Cédula de identidad vigente.
  • Clave Única para postular en línea.
  • RSH actualizado.
  • Otros respaldos que ayuden a acreditar tu situación (pensión de alimentos, discapacidad, cotizaciones, etc.).

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

La postulación es 100% en línea en el portal oficial arriendoenlinea.minvu.cl. El flujo general es:

  1. Ingresa al sitio del MINVU (arriendoenlinea.minvu.cl).
  2. Accede con tu RUT y Clave Única.
  3. Completa el formulario con tus datos y adjunta lo requerido.
  4. Revisa el estado de tu postulación en el mismo portal.

Importante: Tras postular, verifica periódicamente tu estado y mensajes. Si falta algún antecedente, súbelo a tiempo para no quedar fuera.

Revisa también:

ADN

Fechas de postulación 2025

El proceso abre el 7 de octubre y cierra el 14 de noviembre de 2025. Marca estas fechas en tu calendario y no lo dejes para el final.

Consejos rápidos para una postulación exitosa

  • Ahorro mínimo: asegúrate de juntar las 4 UF y mantenerlas en tu cuenta al menos 1 mes antes de postular.
  • RSH: verifica que estés ≤ 70% de vulnerabilidad en el RSH.
  • Ingresos formales: prepara liquidaciones, boletas o cotizaciones para respaldar ingresos.
  • Familia: si postulas con conviviente e hijos, reúne documentos familiares con antelación.

¿Dónde pedir orientación gratuita?

  • SERVIU de tu región (oficinas y canales en línea).
  • Red por la Vivienda y la Ciudad: cursos y orientación para subsidios habitacionales.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad