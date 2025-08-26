Subsidio de Arriendo (DS52) en Chile: requisitos, documentos, fechas y cómo postular el 2025
Antes de iniciar el proceso, es fundamental que conozcas los requisitos para postular al beneficio.
¿Buscas ayuda para pagar tu arriendo? El Subsidio de Arriendo DS52 es un apoyo estatal pensado para hogares que necesitan complementar el pago del alquiler.
Desde Deficit Cero explican todo lo esencial para postular este 2025: requisitos, documentos, paso a paso online, fechas clave y dónde pedir ayuda.
¿Quiénes pueden postular? (requisitos principales)
Para postular al DS52 debes cumplir, entre otros, con los siguientes criterios:
- Ser mayor de 18 años.
- Ahorro mínimo de 4 UF en cuenta de ahorro para la vivienda, con al menos 1 mes de antigüedad previo a la postulación.
- Estar hasta el 70% del Registro Social de Hogares (RSH).
- Acreditar ingresos formales para complementar el copago del arriendo.
- Postular con conviviente y/o hijos (postulación familiar).
- No ser propietario de una vivienda.
Tip: Revisa y, si es necesario, actualiza tu RSH antes de postular para evitar rechazos por desactualización.
Documentos que debes preparar
Ten a mano antes de iniciar tu postulación:
- Cédula de identidad vigente.
- Clave Única para postular en línea.
- RSH actualizado.
- Otros respaldos que ayuden a acreditar tu situación (pensión de alimentos, discapacidad, cotizaciones, etc.).
¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?
La postulación es 100% en línea en el portal oficial arriendoenlinea.minvu.cl. El flujo general es:
- Ingresa al sitio del MINVU (arriendoenlinea.minvu.cl).
- Accede con tu RUT y Clave Única.
- Completa el formulario con tus datos y adjunta lo requerido.
- Revisa el estado de tu postulación en el mismo portal.
Importante: Tras postular, verifica periódicamente tu estado y mensajes. Si falta algún antecedente, súbelo a tiempo para no quedar fuera.
Fechas de postulación 2025
El proceso abre el 7 de octubre y cierra el 14 de noviembre de 2025. Marca estas fechas en tu calendario y no lo dejes para el final.
Consejos rápidos para una postulación exitosa
- Ahorro mínimo: asegúrate de juntar las 4 UF y mantenerlas en tu cuenta al menos 1 mes antes de postular.
- RSH: verifica que estés ≤ 70% de vulnerabilidad en el RSH.
- Ingresos formales: prepara liquidaciones, boletas o cotizaciones para respaldar ingresos.
- Familia: si postulas con conviviente e hijos, reúne documentos familiares con antelación.
¿Dónde pedir orientación gratuita?
- SERVIU de tu región (oficinas y canales en línea).
- Red por la Vivienda y la Ciudad: cursos y orientación para subsidios habitacionales.