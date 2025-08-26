;

VIDEO. ANFA bajo cuestionamiento: acusan que su reglamento excluye de campeonatos a niños extranjeros

Apoderados de los jóvenes marginados alzaron la voz para defender a sus hijos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Pascal Rondeau

Una particular denuncia llega desde el fútbol amateur, donde tres niños de nacionalidad extranjera fueron excluidos de torneos ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur) por el simple hecho de no ser chilenos.

Según información de El Vinotinto CL, dos jóvenes de nacionalidad venezolana y uno colombiano fueron apartados de las nóminas de los clubes a los cuales pertenecen, ya que el reglamento del ente organizador solo permite jugadores nacionales.

Sin embargo, estas bases del campeonato no se habían aplicado con anterioridad, lo que provocó el cuestionamiento de los familiares de los jóvenes.

Se juega con la ilusión de los niños. Mi hijo fue campeón invicto el año pasado y ahora lo excluyen solo por ser extranjero”, señaló uno de los apoderados.

De acuerdo con lo detallado, los tres niños, en diferentes comunas y categorías, habían destacado junto a sus equipos en campeonatos regionales, lo que les permitió avanzar a torneos de mayor envergadura, organizados por la ANFA.

No obstante, tras la aplicación de la regla que exige únicamente futbolistas chilenos, fueron desafectados de dichas competencias.

