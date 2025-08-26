;

Darío Osorio seguirá en Dinamarca esta temporada: apuestan a una venta récord

Según información de ADN Deportes, el Midtjylland no traspasaría al delantero en el actual mercado de fichajes.

Carlos Madariaga

Darío Osorio seguirá en Dinamarca esta temporada: apuestan a una venta récord

Darío Osorio seguirá en Dinamarca esta temporada: apuestan a una venta récord / Andrew Milligan - PA Images

El próximo lunes 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes en el fútbol europeo.

Al respecto, la expectativa está instalada en torno a la situación de Dario Osorio, figura de Midtjylland, considerando los sondeos por el delantero nacional desde equipos de Portugal, Francia, Inglaterra y España.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el formado en la U de Chile se mantendrá en Dinamarca.

Todo, pues el Midtjylland mantiene una pulseada con Copenhague por ser el club más vendedor de la liga danesa, tomando en cuenta que estos últimos ya traspasaron al atacante Víctor Froholdt al Porto en 20 millones de euros.

Tomando en cuenta que el equipo del chileno tiene avanzada la llave ante el KuPS Kuopio con tal de clasificarse a la Europa League, no habría apuro por desprenderse del artillero.

Según información de ADN Deportes, Midtjylland apuesta a vender a Darío Osorio en una cifra histórica para el club, sobre los 20 millones de euros.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad