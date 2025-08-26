Darío Osorio seguirá en Dinamarca esta temporada: apuestan a una venta récord / Andrew Milligan - PA Images

El próximo lunes 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes en el fútbol europeo.

Al respecto, la expectativa está instalada en torno a la situación de Dario Osorio, figura de Midtjylland, considerando los sondeos por el delantero nacional desde equipos de Portugal, Francia, Inglaterra y España.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el formado en la U de Chile se mantendrá en Dinamarca.

Todo, pues el Midtjylland mantiene una pulseada con Copenhague por ser el club más vendedor de la liga danesa, tomando en cuenta que estos últimos ya traspasaron al atacante Víctor Froholdt al Porto en 20 millones de euros.

Tomando en cuenta que el equipo del chileno tiene avanzada la llave ante el KuPS Kuopio con tal de clasificarse a la Europa League, no habría apuro por desprenderse del artillero.

Según información de ADN Deportes, Midtjylland apuesta a vender a Darío Osorio en una cifra histórica para el club, sobre los 20 millones de euros.