“Están las condiciones para elegir un buen nombre”: Aníbal Mosa pone plazo para definir al próximo DT de Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este lunes se reunió la Comisión Fútbol de Blanco y Negro con tal de revisar opciones para la banca de Colo Colo.

El mandamás del club, Aníbal Mosa, enfatizó que hay ya avances en torneo al sustituto de Jorge Almirón.

“Estamos analizando los distintos nombres para dar con el nombre del técnico de Colo Colo a la brevedad. Se presentaron varios nombres. Tendremos más reuniones y algunas entrevistas por Zoom. Hay conocidos, otros conocidos en Sudamérica, gente exitosa en Argentina, Paraguay. Están las condiciones para elegir un buen nombre”, remarcó, planteando que la idea es tener un DT a largo plazo.

“La propuesta va a ser con finalización en diciembre de 2026. Estamos trabajando para traer un buen nombre”, dijo Aníbal Mosa, apuntando a resolver esto durante esta misma semana.

“Me encantaría que fuera un consenso, tenemos que dejar nuestras diferencias de lado y Colo Colo está primero. He encontrado una buena respuesta en esta comisión. La idea es que se acerquen los caminos. Espero que el miércoles tengamos DT para nuestro equipo (...) Estamos preocupados, quedé preocupado con el primer tiempo de Palestino. Por eso estamos poniéndole acelerador a fondo para que esto termine lo más pronto posible”, aseguró, confiando en que Colo Colo pueda enmendar el rumbo ya en el Superclásico del domingo, aun cuando el club está décimo.

“No se nos dieron las fechas, pero creemos que tenemos un partido recontra importante este fin de semana, esperamos ganarlo. Nuestra meta como director es entregarle un entrenador a la institución”, cerró Aníbal Mosa en el Monumental.