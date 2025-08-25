Víctima de abuso infantil pide a Elon Musk eliminar imágenes de su explotación en X

Una mujer estadounidense, víctima de abuso sexual infantil hace más de 20 años, solicitó a Elon Musk que retire de su plataforma X los enlaces que permiten la difusión de imágenes de su explotación.

“Escuchar que mi abuso, y el de muchas otras personas, sigue circulando y siendo comercializado aquí es indignante”, declaró Zora a BBC News.

La investigación reveló que estas imágenes, inicialmente en la dark web, ahora circulan en X a través de cuentas que venden colecciones de fotos y videos de abuso infantil, muchas vinculadas a Telegram.

Al respecto, Lloyd Richardson, del Canadian Centre for Child Protection, indicó que “había miles” de imágenes en circulación.

Cabe destacar que X asegura tener “tolerancia cero frente al material de abuso sexual infantil” y colabora con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y las autoridades.

Telegram, por su parte, informó que ha cerrado más de 565.000 grupos relacionados con este tipo de contenido durante 2025.

Finalmente, la mujer le envió un mensaje directo a Musk: “Nuestro abuso se está compartiendo, comercializando y vendiendo en la app que usted posee… El momento de actuar es ahora”.