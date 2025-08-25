;

Víctima de abuso infantil pide a Elon Musk eliminar imágenes de su explotación en X

“Mi abuso sigue siendo compartido y vendido”, declaró la mujer afectada.

Javiera Rivera

Elon Musk

Elon Musk / Chesnot

Una mujer estadounidense, víctima de abuso sexual infantil hace más de 20 años, solicitó a Elon Musk que retire de su plataforma X los enlaces que permiten la difusión de imágenes de su explotación.

“Escuchar que mi abuso, y el de muchas otras personas, sigue circulando y siendo comercializado aquí es indignante”, declaró Zora a BBC News.

La investigación reveló que estas imágenes, inicialmente en la dark web, ahora circulan en X a través de cuentas que venden colecciones de fotos y videos de abuso infantil, muchas vinculadas a Telegram.

Al respecto, Lloyd Richardson, del Canadian Centre for Child Protection, indicó que “había miles” de imágenes en circulación.

Revisa también

ADN

Cabe destacar que X asegura tener “tolerancia cero frente al material de abuso sexual infantil y colabora con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y las autoridades.

Telegram, por su parte, informó que ha cerrado más de 565.000 grupos relacionados con este tipo de contenido durante 2025.

Finalmente, la mujer le envió un mensaje directo a Musk: “Nuestro abuso se está compartiendo, comercializando y vendiendo en la app que usted posee… El momento de actuar es ahora”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad