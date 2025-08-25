Ya no es Banco de Chile: esta es la empresa con el mayor valor de mercado del país

Por más de un año, Banco de Chile fue la empresa chilena con mayor valor de mercado. En junio de 2024, el banco de Andrónico Luksic superó a SQM como la empresa con la mayor capitalización bursátil. Este lunes, hubo un nuevo cambio.

Latam Airlines cerró la sesión de este lunes en nuevos máximos, desplazando al banco como la empresa más valiosa en la Bolsa de Santiago.

Las acciones de Latam subieron 1,3%, lo que significa un precio de $23,4 por acción y $14,14 millones de millones de pesos en valor total, según informa el Diario Financiero. Sus resultados al alza han sorprendido a los analistas durante seis trimestres consecutivos.

No fue solo el despegue de la aerolínea, que a fines de 2022 salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.: este lunes, el Banco de Chile retrocedió 0,3% a un market cap de $14,03 billones en la bolsa.