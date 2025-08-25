Con voto dividido, Suprema revoca reclamo y expulsa a mujer venezolana que tiene un nieto chileno / VICTOR HUENANTE

La Corte Suprema resolvió revocar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca y rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una ciudadana venezolana contra el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del país.

Según la reclamante, había ingresado a Chile en marzo de 2023 por un paso no habilitado para reunirse con su familia, autodenunciándose luego ante la PDI. Alegó haber desarrollado arraigo familiar y laboral, al cuidar a su nieto chileno de un año, por lo que consideró que la medida no tomaba en cuenta sus circunstancias personales.

El Servicio Nacional de Migraciones defendió la expulsión, argumentando que la mujer reconoció su ingreso clandestino y no presentó descargos dentro del procedimiento administrativo, por lo que la sanción se ajustaba a la normativa vigente.

La Corte de Apelaciones de Talca había dado la razón a la recurrente, considerando que la expulsión no ponderaba debidamente el arraigo familiar ni el interés superior del niño. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que la medida se encontraba justificada, al configurarse una causal grave de expulsión por el ingreso irregular al país, y que las alegaciones sobre arraigo carecían de suficiente entidad, dado que los hijos de la afectada son mayores de edad y su pareja también se encuentra en situación migratoria irregular.

De esta manera, la Suprema estableció que el acto administrativo se ajustó al principio de juridicidad, pues fue dictado por la autoridad competente en conformidad con la ley.

El fallo no fue unánime. El ministro suplente Zepeda votó en contra, estimando que la expulsión desconoció las circunstancias familiares de la mujer y vulneró principios fundamentales como la reunificación familiar y el interés superior del niño.