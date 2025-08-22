;

Mark Hamill rechazó esta controversial película de terror y expresó su repudio: “Me molesta que un ser humano haya pensado en ese concepto”

El actor ni siquiera tuvo que leer el guion, solo le bastó con que le contaran de qué se trata.

Mark Hamill, actor que se hizo mundialmente conocido gracias a su papel como Luke Skywalker en Star Wars, se ha posicionado como un nombre de peso dentro de la industria.

A lo largo de su nutrida carrera ha recibido un sinfín de propuestas, todas muy diversas y que lo han llevado a analizar su posición como intérprete.

Sin embargo, no todas lograron convencerlo. De hecho, él mismo reveló recientemente que descartó tajantemente un proyecto de cine de terror que, solo con escuchar su argumento, le resultó imposible de aceptar.

En conversación con Entertainment Weekly, Hamill recordó cómo fue aquel momento: “Alguien me dijo: ‘Te quieren en El ciempiés humano 2’. Y yo les dije: ‘¿Qué es El ciempiés humano?’”.

Según relató, bastó que le explicaran de qué se trata este filme de terror y gore originario de Países Bajos para negarse por completo.

No necesitó leer ni una sola página del guion. “Me explicaron la premisa y pensé: ‘¡Oh, Dios mío! Gracias por poner esas imágenes en mi cabeza. Nunca voy a perdonarte por ello’“.

Dije: ‘No. No me mandes el guion’. Solo la premisa… Nunca veré una y me molesta que un ser humano haya pensado en ese concepto de coser a la gente junto, boca a ano. Adiós y nunca vuelva a mi vida”, narró.

Mark incluso comparó su rechazo con la experiencia de un productor de Saw: “No puede ver esas películas. Las produce y gana beneficios, pero su estómago no puede soportar verlas”.

“Creo que eso es muy divertido porque, en mi caso, veo una premisa en el tráiler y pienso: ‘Vale. Gracias. Muy bien. No es lo mío’”, complementó.

¿De qué se trata la película?

El ciempiés humano (2009), escrita y dirigida por Tom Six, nos presenta la historia de un cirujano alemán que somete a tres turistas a un perturbador experimento.

Inspirado en la idea de “castigos quirúrgicos”, el médico decide unirlos boca con glúteos para crear un solo sistema digestivo, dando forma a una de las propuestas más controvertidas del cine de terror contemporáneo.

La sinopsis oficial señala que dos jóvenes estadounidenses y un turista japonés caen en las manos del doctor Heiter, un cirujano retirado obsesionado con la idea de crear un “organismo único” mediante una grotesca intervención quirúrgica.

El resultado es un relato extremo que mezcla el horror corporal con la desesperación psicológica, y que convirtió a la cinta en un título de culto dentro del género gore.

