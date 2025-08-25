Miembro de “Harry Potter” habla sobre las polémicas de J. K. Rowling: “Me gusta separar al artista del arte (...) no estoy de acuerdo con lo que dice”

Harry Potter es una de las franquicias más importantes de la cultura pop y durante el último tiempo volvió a ser tema de conversación debido a la nueva serie de HBO.

La historia escrita por J. K. Rowling tendrá un nuevo comienzo, esta vez en la pantalla chica, dejando atrás lo que vimos en el cine.

Pero no todo lo del pasado quedó en el olvido, ya que la creadora del Mundo Mágico está dando de qué hablar de forma constante, con muchas polémicas en sus declaraciones.

Son varios los miembros del equipo que han participado de las películas originales (2001-2011) que han expresado su opinión en torno a la escritora.

Uno de los habló recientemente del tema fue Chris Columbus, director de las dos primeras películas, quien apuntó contra Rowling. Además, se descartó de cualquier participación en el nuevo proyecto.

“Ya lo hice, viste mi versión. No hay nada más que yo pueda aportar al mundo de Potter”, señaló en conversación con Variety.

A pesar de ello, Columbus se mostró entusiasta con la idea del reboot televisivo. Recordó que en sus películas quedaron fuera varias tramas y personajes de los libros que ahora podrían ver la luz.

El cineasta también relató que sintió un “déjà vu” al ver recientemente imágenes de Nick Frost caracterizado como Hagrid y el joven Dominic McLaughlin como Harry Potter en las calles de Londres. “Era exactamente el mismo lugar donde filmamos hace 20 años con Daniel Radcliffe”, recordó.

Cuestionamiento a J. K.

En cuanto a la autora de la saga, quien en los últimos años ha estado en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la identidad trans, Columbus optó por marcar distancia.

“A veces me gusta separar al artista de la obra, creo que eso es importante", expuso, dejando claro que las controversias de J. K. no ensucian el aclamado mundo de magia y emociones.

“No estoy de acuerdo con lo que ella dice. Es lamentable lo que ha pasado. Es muy triste, simplemente muy triste”, añadió.