La violenta agresión ocurrió en la línea 20 “Nueva Llacolén”, quedando registrada por las cámaras de la máquina.
Frente a su hija menor de edad: pasajero agrede a chofer de micro en Concepción
Un conductor de microbús terminó con una fractura nasal tras ser agredido por un pasajero en la ciudad de Concepción, región del Biobío.
Según la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde del pasado viernes, cuando el chofer de la línea 20 “Nueva Llacolén” se negó a que la hija –menor de edad– del agresor viajara en el asiento delantero por seguridad.
Ante la negativa, el conductor intentó devolver el dinero del pasaje, lo que desató la furia del pasajero que lo agredió a golpes frente a su propia hija, quien rompió en llanto en medio de la escena.
Lo anterior quedó registrado por las cámaras de la máquina. Desde la línea de microbuses confirmaron que el chofer resultó con fractura nasal, y que se presentó denuncia ante Carabineros.