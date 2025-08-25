Durante este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en ADN Hoy, abordó la polémica participación del alcalde de Curacaví en la detención de uno de los sospechosos por el asesinato del ingeniero Michael Peñaloza, ocurrido el 19 de agosto en esa comuna.

“Yo creo que en esto a las personas hay que transmitirles también un ejercicio pedagógico de cómo funcionan las instituciones. Las declaraciones en relación con la situación del alcalde de Curacaví tienen el propósito de prevenir que él y sus funcionarios municipales se pongan en riesgos legales”, señaló el secretario de Estado.

Cordero recalcó que la investigación estaba en manos del Ministerio Público y la PDI, con órdenes judiciales ya en curso al momento de la intervención municipal. “Las detenciones se llevaron a cabo porque el Ministerio Público había logrado obtener órdenes de registro y de detención. Cuando el alcalde interviene, esas órdenes ya habían sido entregadas y la policía estaba desplegada”, explicó.

“El ejercicio pedagógico que hay que enseñar es que, cuando las instituciones funcionan de esa manera, la intervención de un tercero pone en riesgo el resultado de la investigación. En ese momento había todavía dos personas pendientes de ser detenidas”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las declaraciones posteriores de la autoridad comunal: “Lo segundo es que ayer, temprano, antes de que se anunciara la detención, él anuncia las detenciones y enseguida declara que él y sus equipos habían realizado su investigación. Esa es la expresión que ocupa. Es evidente que los funcionarios municipales no pueden realizar acciones de investigación”.

“Llegué ahí sin tener conciencia”

Por su parte, el alcalde Christian Hernández defendió su rol en la entrega del imputado de 28 años, señalando que todo se originó en un llamado de la madre del joven. “Es imposible que yo hubiera llamado a nadie antes porque yo acudí al llamado de una mamá que me indicaba que tenía algo muy grave en su casa y que estaba viviendo una situación terrible”, explicó.

“Darme cuenta de que de un momento a otro estoy frente a una familia destruida, siendo la cara de la otra moneda también, en verdad es muy difícil que en ese momento hubiera pensado, ‘ah verdad, ¿debo llamar al Ministerio?’ No, no, porque también hay una dimensión humana que es lo que se está viviendo en ese instante”, dijo.

Finalmente, el alcalde precisó que nunca buscó intervenir en la investigación. “Yo asistí a una casa donde había un problema familiar y llegué ahí sin tener conciencia de que iba a encontrarme con uno de los sospechosos y, por lo tanto, era muy difícil que yo me preparara para un enfrentamiento o algo así, únicamente tuve la precaución de acompañarme con el director de seguridad para tener un contacto directo con los inspectores”, cerró.