“Por qué ChatGPT no me pesca?”: el libro de Pedro Encina que nos cuenta cómo obtener mejores resultados en cada interacción con la IA

El autor apunta a que los humanos tenemos que “sacar nuestra mejor versión en cuanto a comunicación”.

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el periodista Pedro Encina sobre inteligencia artificial, específicamente en torno a ChatGPT.

El doctor en comunicación escribió el libro Por qué ChatGPT no me pesca?, el cual aborda consideraciones claves para lograr mejores resultados en cada consulta con la herramienta.

Lo primero que consignó el invitado es que “nadie nos ha enseñado a conversar con los modelos de inteligencia artificial. Esa es la premisa para partir”.

Uno de los problemas que identificó es que “venimos configurados para interactuar con estas máquinas como si fueran buscadores”. Pero lo cierto es que la IA puede ir un poso más allá, siendo más específica y detallada de lo que pueden hacer otras herramientas básicas tradicionales.

“Con ChatGPT cambia todo. Es un modelo más conversacional. Ahí, como humanos, tenemos que sacar nuestra mejor versión en cuanto a comunicación”, expuso.

Bajo esta línea, el especialista apunta a que “nos equivocamos en ser muy genéricos”. Y es ahí donde su libro juega un rol importante.

Si bien aclara que “no es sobre ingeniería de prompt ni mucho menos”, se ofrecen “algunos modelos de prompt, de instrucciones, a la inteligencia artificial para obtener mejores resultados”.

“Es una herramienta que puede ser tu mejor compañero, un asistente”, consignó Encina, quien enfatiza en la diferenciación con un buscador tradicional.

Metodología RAIN

El comunicador aludió a un modelo de lenguaje específico al momento de conversar con la IA: RAIN, el cual sirve como guia para hacer prompt efectivos.

Como primer aspecto fundamental al momento de dar instrucciones, es clave situar a ChatGPT en “un rol específico. Eso marca mucho más el resultado”.

Posteriormente está la acción, “lo que quiero que haga”. Después está la información, “el contexto que le puedo dar”.

Puedes conocer más detalles de Por qué ChatGPT no me pesca? y comprarlo directamente AQUÍ.

