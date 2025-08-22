Científicos chilenos son reconocidos internacionalmente por hallazgo en el comportamiento de una araña de rincón / Cesar Beltran

La prestigiosa revista británica científica, Royal Entomologial Society, reconoció un estudio de la Universidad de Arturo Prat que descubrió el curioso sistema de depredación de las arañas de rincón.

La investigación titulada “Evaluación de la superposición de nichos térmicos de un sistema depredador-presa: ¿Las arañas eligen temperaturas subóptimas en la búsqueda de presas?" fue considerada como uno de los tres trabajos científicos del año y a su vez publicada en la revista.

El estudio realizado por el Dr. Andrés Taucare-Ríos, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAP, Weixing Chia-Daponte, estudiante de Biología Marina, y Cristofer Gaete Collao, de Ingeniería en Biotecnología descubrieron que las arañas buscan a sus presas en lugares con bajas temperaturas, lo que a nivel térmico no les resulta convenientes para ellas.

Como bien se sabe, la arañas de rincón tienden a frecuentar ambientes cálidos para cazar, sin embargo, resulta que también pueden buscar en temperaturas más bajas.

Lo anterior se responde porque las presas habitan en lugares más fríos, justamente para evitar ser capturadas. Pero el estudio concluyó que para la araña de rincón no es impedimento.