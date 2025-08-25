¿La muralla china en Chile? Revisa cómo llegar desde Santiago, los horarios y precios / GERARDO CANDIA

¿Sabías que no necesitas un pasaje a Asia para recorrer la Gran Muralla? A solo dos horas de Santiago existe una réplica que te transporta a la cultura china sin salir del país.

Se trata del Parque China en Limache, un rincón lleno de jardines orientales, lagunas con peces koi y un tramo simbólico de la famosa muralla.

Este destino se ha convertido en una de las atracciones más sorprendentes de la Región de Valparaíso, ideal para un paseo de fin de semana en familia o con amigos.

En ADN.cl te contamos todo lo que necesitas saber para planificar tu visita: desde horarios y entradas hasta cómo llegar en transporte público desde Santiago.

Horarios y valor de la entrada

Dirección : Tránsito Guerra 889, Limache.

: Tránsito Guerra 889, Limache. Horario : de 11:00 a 18:30 horas.

: de 11:00 a 18:30 horas. Entrada general: $2.500 por persona.

Cómo llegar desde Santiago

Si viajas en transporte público, el trayecto es sencillo:

Llega al Terminal Alameda en Santiago (junto al Metro Universidad de Santiago, Línea 1). Toma un bus directo a Limache. Varias empresas realizan este recorrido y demora alrededor de 2 horas. Al llegar al Terminal de Limache, que está frente al Parque Brasil, dirígete a la parada 3. Sube a un colectivo con letrero “J. Egaña” o “18 de Septiembre”. Indica al chofer que tu destino es el Parque China.

