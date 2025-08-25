Desde $11.990: revisa las ofertas en vuelos y paquetes de viaje por el Travel Sale 2025

Este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale 2025, el evento online que reúne a más de 30 marcas del rubro turístico con descuentos.

La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 27 de agosto, permitiendo a quienes quieran viajar dentro o fuera de Chile acceder a precios rebajados y promociones especiales.

¿Qué marcas participan?

En esta edición participan aerolíneas, agencias de turismo, rent a car, hoteles y aseguradoras de viaje, además de marcas de maletas y accesorios para viajeros.

Entre ellas destacan LATAM Airlines y SKY Airline, que lanzaron atractivas promociones en pasajes nacionales e internacionales.

Ofertas de LATAM en el Travel Sale 2025

La compañía informó descuentos de hasta un 66% en rutas nacionales y hasta un 50% en vuelos internacionales.

Santiago – Calama : $11.990 sin tasas (-66%)

: $11.990 sin tasas (-66%) Santiago – Antofagasta : $12.990 (-62%)

: $12.990 (-62%) Santiago – Puerto Montt : $14.990 (-53%)

: $14.990 (-53%) Santiago – Miami : USD $370 (-27%)

: USD $370 (-27%) Santiago – Río de Janeiro : USD $70 (-50%)

: USD $70 (-50%) Santiago – Cancún: USD $138 (-50%)

Además, durante el evento se podrá comprar sin cargo por servicio en latam.com, y quienes sean clientes Santander LATAM Pass podrán acceder a la devolución de millas (Milesback) en vuelos seleccionados.

LATAM también ofrece paquetes turísticos con hasta 40% de descuento, hoteles con hasta 60% menos y la posibilidad de pagar combinando dinero y millas.

Promociones de SKY Airline

En tanto, SKY Airline anunció descuentos de hasta un 71% en vuelos nacionales y hasta un 51% en internacionales.

Vuelos dentro de Chile : rebajas de hasta 71%.

: rebajas de hasta 71%. Pasajes internacionales : hasta 51% de descuento.

: hasta 51% de descuento. Paquetes turísticos : hasta 35% menos.

: hasta 35% menos. Hoteles: hasta 20% de rebaja.

Las ofertas estarán disponibles a través de la web oficial de la aerolínea AQUÍ, agencias de viajes y su plataforma de paquetes turísticos.