Sin Paulo Díaz, quien se lesionó en el partido de vuelta ante Libertad por Copa Libertadores, River Plate volvió al fútbol en el Torneo Clausura de Argentina.

El “Millonario” visitó a Lanús y se llevó una importante victoria, pese a comenzar el partido con jugadores suplentes.

En el primer tiempo, River dominó, pero no aprovechó su superioridad en el juego. La ocasión más clara estuvo en los pies del colombiano Miguel Borja, quien desaprovechó una inmejorable situación casi debajo del arco.

😳❌ “A lo Cavani”



El increíble gol que erró Miguel Borja ante Lanús.

En la segunda mitad, con los ingresos de titulares como Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (77′), fue este último quien abrió la cuenta tras una jugada preparada en un tiro de esquina.

GOL DE RIVER: Galoppo bajó la pelota y Montiel marcó el 1-0 del Millonario ante Lanús en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

Cuando parecía que los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaban con los tres puntos, Rodrigo Castillo (90+5′), empató el duelo en lo que fue la última jugada del compromiso.

GOL DE CASTILLO PARA EL EMPATE 1-1 DE LANÚS A RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

Con el empate, River se mantiene como líder exclusivo del Grupo B del Torneo Clausura de Argentina, aunque esto importa poco considerando que el torneo cuenta con instancias de playoffs.