Kast defiende candidatura de su hijo al Congreso en medio de cuestionamientos: “No estamos hablando de un seremi”

La mañana de este lunes, el candidato presidencial José Antonio Kast se refirió a la postulación de su hijo mayor, José Antonio Kast Adriasola, al Congreso por el distrito 10, que incluye comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul.

Frente a los cuestionamientos surgidos tras el anuncio, el abanderado del Partido Republicano destacó que se trata de una elección popular y no de un cargo de designación personal.

“No estamos hablando de un seremi, de un jefe de gabinete ni de un subsecretario. Se le está presentando a la ciudadanía un nombre, el de mi hijo, que tiene vocación política y experiencia como abogado”, aseguró.

El líder del Partido Republicano explicó que la postulación de su hijo se da en un distrito complejo, donde el partido ha buscado evitar competir con ciertos alcaldes locales para “sacar malos gobiernos de izquierda”, subrayando que la candidatura responde a un desafío democrático y no a favores políticos.

Kast Adriasola confirmó su postulación a través de Instagram, señalando que “se vienen meses intensos de campaña, pero si hacemos las cosas bien, será el inicio de un período que le cambiará la cara a nuestro Chile” y agregó: “¡Vamos con todo! ¡Vamos con la fuerza de Chile!”.

El distrito 10 forma parte del pacto parlamentario entre el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, que presentó un total de nueve candidatos para las próximas elecciones de noviembre.

La familia Kast contará así con cuatro miembros en competencia por cargos de representación popular, incluyendo a Bárbara y Tomás Kast, quienes también buscan llegar a la Cámara de Diputados y Diputadas.