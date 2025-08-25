;

Gobierno califica de “regresiva” la propuesta de Kast en pensiones: “Hace desaparecer los beneficios por años cotizados”

El programa del candidato plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado, contenido en la reforma previsional, para sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirieron a la propuesta sobre la reforma de pensiones contenida en el programa del candidato republicano, José Antonio Kast.

En concreto, el documento plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado, contenido en la reforma previsional, para sustituirlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

En su habitual vocería, Camila Vallejo señaló que “no es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional”.

“Hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por años cotizados y los beneficios para las mujeres que lamentablemente han sido castigadas por tener mayor esperanza de vida”, añadió.

“Regresivo para nuestras jubiladas”

En tanto, Giorgio Boccardo indicó que “es un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo para nuestras jubiladas”.

“Cuando se anuncian este tipo de reformas, millones de personas, 1,6 millones, que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer”, comentó.

