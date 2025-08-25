Homicidio en Recoleta: hombre es asesinado con al menos seis disparos en la vía pública

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. La víctima recibió al menos seis disparos y murió en la vía pública.

El crimen ocurrió en calle Lircay, cerca de la intersección con Albano, cuando el hombre salía de un inmueble y fue abordado por un grupo de desconocidos que abrió fuego en su contra.

Al lugar llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.