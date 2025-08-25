;

Homicidio en Recoleta: hombre es asesinado con al menos seis disparos en la vía pública

Fue abordado por un grupo de desconocidos que abrió fuego en su contra.

Cristóbal Álvarez

Homicidio en Recoleta: hombre es asesinado con al menos seis disparos en la vía pública

Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. La víctima recibió al menos seis disparos y murió en la vía pública.

Revisa también:

ADN

El crimen ocurrió en calle Lircay, cerca de la intersección con Albano, cuando el hombre salía de un inmueble y fue abordado por un grupo de desconocidos que abrió fuego en su contra.

Al lugar llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Hasta ahora no hay detenidos y la policía trabaja en identificar a los responsables.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad