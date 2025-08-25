Homicidio en Recoleta: hombre es asesinado con al menos seis disparos en la vía pública
Fue abordado por un grupo de desconocidos que abrió fuego en su contra.
Durante la mañana de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. La víctima recibió al menos seis disparos y murió en la vía pública.
El crimen ocurrió en calle Lircay, cerca de la intersección con Albano, cuando el hombre salía de un inmueble y fue abordado por un grupo de desconocidos que abrió fuego en su contra.
Al lugar llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.
Hasta ahora no hay detenidos y la policía trabaja en identificar a los responsables.