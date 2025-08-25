Ministerio de Justicia confirma a Rubén Pérez como director nacional de Gendarmería

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el Coronel Rubén Pérez Riquelme fue confirmado como director nacional de Gendarmería de Chile.

Pérez, quien ejercía como subdirector operativo y estaba al mando de la institución de manera subrogante, cuenta con más de 30 años de trayectoria y “una vasta experiencia y conocimiento del sistema penitenciario chileno”.

Entre los principales retos de su gestión, destacan “fortalecer la seguridad penitenciaria y el control de los establecimientos penales”, profundizar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

Además, mencionan avanzar en “políticas de probidad y anticorrupción” y relevar “el trabajo en materia de reinserción social y derechos humanos”.

El nombramiento busca reforzar tanto la gestión interna de Gendarmería como su rol en la seguridad pública y la reinserción de personas privadas de libertad.