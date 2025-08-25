;

Ministerio de Justicia confirma a Rubén Pérez como director nacional de Gendarmería

Su gestión priorizará reforzar control en cárceles, profundizar plan contra crimen organizado y promover reinserción social de internos.

Martín Neut

Ministerio de Justicia confirma a Rubén Pérez como director nacional de Gendarmería

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el Coronel Rubén Pérez Riquelme fue confirmado como director nacional de Gendarmería de Chile.

Pérez, quien ejercía como subdirector operativo y estaba al mando de la institución de manera subrogante, cuenta con más de 30 años de trayectoria y “una vasta experiencia y conocimiento del sistema penitenciario chileno”.

Revisa también:

ADN

Entre los principales retos de su gestión, destacan “fortalecer la seguridad penitenciaria y el control de los establecimientos penales”, profundizar el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

Además, mencionan avanzar en “políticas de probidad y anticorrupción” y relevar “el trabajo en materia de reinserción social y derechos humanos”.

El nombramiento busca reforzar tanto la gestión interna de Gendarmería como su rol en la seguridad pública y la reinserción de personas privadas de libertad.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad