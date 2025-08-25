El consejo de Lionel Messi que transformó la carrera de Ousmane Dembélé y que lo tiene como uno de los principales candidatos al Balón de Oro

Ousmane Dembélé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como figura clave del París Saint-Germain durante la temporada 2024-25, en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de la UEFA.

Este rendimiento lo posiciona como uno de los principales candidatos al Balón de Oro. El delantero francés, de 28 años, atribuye parte de su madurez y éxito a Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona entre 2017 y 2021.

En entrevista con la revista Four Four Two, Dembélé relató que el argentino le aconsejó “que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

“Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, recordó.

Resurgir de Dembélé

Dembélé también destacó la influencia de Messi más allá del fútbol. “Para mí, es el más grande”, asegura.

“Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, afirmó el francés, y señaló que incluso transmite esta vivencia a su hija, dejando en evidencia la huella imborrable que el astro argentino dejó en su vida y carrera.

El francés recordó además momentos de su presente en el PSG, donde bajo la tutela de Luis Enrique ha logrado un resurgimiento notable: “En el París, tengo mucha confianza en el entrenador. Me dio total libertad en el campo”, explicó.