Cañete: alumno de 16 años es sorprendido con cuchillo carnicero y munición dentro del colegio

Un estudiante de 16 años fue detenido en Cañete luego de ser sorprendido con un cuchillo carnicero al interior de su establecimiento educacional. El caso quedó al descubierto cuando el menor presentó mareos durante la jornada y fue auxiliado por compañeros y personal de inspectoría.

En esa dependencia, el adolescente reconoció haber consumido clonazepam. Ante la situación, los docentes procedieron a revisar la mochila del alumno, donde encontraron un cuchillo de 30 centímetros, una munición calibre 7,62 mm modificada y sin percutar, además de un pasamontañas.

El establecimiento dio aviso inmediato a personal policial. La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cañete adoptó el procedimiento y incautó los elementos. El proyectil fue remitido al Laboratorio de Criminalística de Concepción (Lacrim) para peritajes balísticos.

Según informó el subprefecto Christian González, jefe de la Bicrim Cañete, el llamado del recinto alertó que el alumno “había sido sorprendido portando entre sus vestimentas un cuchillo, además de munición balística”. La evidencia, añadió, fue levantada para su análisis en laboratorio y los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público.

El menor fue detenido por los presuntos delitos de porte de arma cortante y porte ilegal de municiones. Posteriormente, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, quedó apercibido conforme al artículo 26 y fue entregado a un adulto responsable.

Paralelamente, la investigación continuará para establecer el origen del arma blanca y de la munición, con el fin de determinar si guardan relación con otros hechos ilícitos ocurridos en la zona.

El colegio, en tanto, activó sus protocolos internos y colaboró con las diligencias, mientras espera los resultados de los peritajes balísticos y las definiciones del Ministerio Público respecto del curso de la causa.