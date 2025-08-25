El ministro de Seguridad, Luis Cordero, reafirmó en diálogo con ADN Hoy que el gobierno se querellará por homicidio tras el fatal ataque contra dos guardias forestales en Victoria, indicando que puede invocarse la ley antiterrorista.

“Este es un caso donde el gobierno se va a querellar por homicidio. ¿En qué momento vamos a ocupar la ley antiterrorista? Eso va a depender de la robustez de los antecedentes”, dijo el secretario de Estado.

Consultado sobre qué antecedentes se necesitan para usar dicha legislación, Luis Cordero explicó que se requiere “la identificación de un grupo que atribuye una determinada acción que hasta ahora no ha sucedido desde el punto de vista público”.

“Si me pregunta, ¿quiere utilizar la ley antiterrorista? Sí”

Asimismo, señaló que “en esa zona tenemos una circulación de armas que es compleja (...) que en este caso existe comprometida por la evidencia balística que es públicamente conocida: un fusil”.

“Todas las circunstancias sobre las cuales se está indagando a nosotros nos va a permitir utilizar la ley antiterrorista. Si me pregunta, ¿quiere utilizarla? Sí, la quiero utilizar ”, comentó el ministro.

Consultado si para el gobierno esto es terrorismo, respondió: “Hemos sido claros que lo que ocurre en la macrozona sur, en actos de violencia de estas características, es terrorismo y hemos ejercido las acciones de la ley antiterrorista”.