;

Intentó sobornar con $300 mil a Carabineros: detienen a chofer por contrabando de celulares en la cabina de su camión

Durante un control vehicular en la región de Arica, los uniformados descubrieron dos cajas con celulares, con un avalúo comercial de cerca de $55 millones.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Carabineros detuvo a un hombre que intentó sobornar a funcionarios de la Tenencia Fronteriza Chungará, en la región de Arica, tras ser descubierto con un contrabando de celulares.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban un control vehicular en la ruta internacional 11-CH.

Revisa también

ADN

En ese momento, revisaron un camión de patente boliviana, y en la cabina descubrieron cajas con celulares sin documentación que acreditara su legalidad, con un avalúo comercial de cerca de $55 millones.

Ofreció $300 mil a Carabineros

Tras este hallazgo, los funcionarios policiales trasladaron al hombre hasta el complejo fronterizo, donde éste ofreció $300 mil para evitar su aprehensión.

Lo anterior llevó a su detención inmediata por los delitos de cohecho y contrabando, quedando a disposición de la justicia.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad