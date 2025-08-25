Intentó sobornar con $300 mil a Carabineros: detienen a chofer por contrabando de celulares en la cabina de su camión

Carabineros detuvo a un hombre que intentó sobornar a funcionarios de la Tenencia Fronteriza Chungará, en la región de Arica, tras ser descubierto con un contrabando de celulares.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban un control vehicular en la ruta internacional 11-CH.

En ese momento, revisaron un camión de patente boliviana, y en la cabina descubrieron cajas con celulares sin documentación que acreditara su legalidad , con un avalúo comercial de cerca de $55 millones.

Ofreció $300 mil a Carabineros

Tras este hallazgo, los funcionarios policiales trasladaron al hombre hasta el complejo fronterizo, donde éste ofreció $300 mil para evitar su aprehensión.

Lo anterior llevó a su detención inmediata por los delitos de cohecho y contrabando , quedando a disposición de la justicia.