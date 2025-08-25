Compensación por corte de luz: así puedes calcular la devolución que vas a recibir / AntonioGuillem

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Enel llegaron a un acuerdo para compensar a los usuarios afectados por los cortes de luz de agosto de 2024 en la Región Metropolitana.

El Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) establece pagos proporcionales a los días sin suministro, aplicables a todos los hogares y empresas afectadas, aunque no hayan presentado reclamos previos.

El pago se calcula según tiempo sin energía y facturación mensual, y se reflejará directamente en la factura. No cubre daños a electrodomésticos, los cuales deben reclamarse por separado.

¿Cómo calcular tu compensación?

El monto depende de dos factores principales:

Los días que estuviste sin suministro eléctrico.

Tu facturación mensual promedio.

Con esos datos, puedes usar la calculadora oficial de Sernac y Enel ingresando AQUÍ, que entrega un estimado personalizado del dinero que se descontará directamente en tu cuenta de electricidad.