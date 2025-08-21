Cortes de luz en la región Metropolitana deja a 20 mil clientes sin suministro: estas son las comunas más afectadas
Para esta jornada se proyectan lluvias, fuertes vientos, e incluso probables nevadas.
Varias regiones del país se encuentran sufriendo afectaciones en el suministro de energía eléctrica.
Esto porque miles de personas están sin luz producto del sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.
Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al menos 37 mil personas registran problemas con el suministro eléctrico, siendo la región Metropolitana la más afectada
Corte de luz por lluvias en Santiago: estas son las comunas más afectadas
En detalle, 37.102 hogares están sin luz, siendo las regiones Metropolitana (19.368), Maule (5.648), y La Araucanía (3.109).
Mientras que las comunas capitalinas con mayor cantidad de clientes sin luz son Padre Hurtado (6.445), Renca (3.313) y San Miguel (2.624).