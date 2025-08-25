Cómo usar los corchos de vino en tus plantas para que crezcan más fuertes y sanas
La experta señaló que con este procedimiento, incluso una planta deshidratada puede regenerarse.
El exceso de agua, la falta de riego, los cambios bruscos de temperatura o la exposición directa al sol suelen ser enemigos silenciosos de nuestras plantas.
Sin embargo, existe un método casero, económico y fácil de aplicar que promete devolverle la vitalidad a cualquier maceta.
La especialista en jardinería María Ferrarotto, conocida como la “doctora de las plantas”, asegura que el secreto está en el trasplante acompañado de un detalle muy particular: colocar corchos de vino en el fondo de la maceta.
Esto permite aireación y un buen drenaje del sustrato. Además, actúan como barrera natural contra plagas comunes como babosas y mosquitos del compost, que suelen atacar tanto a plantas de interior como de exterior.
Revisa también
Cómo aplicar el método paso a paso
La experta recomienda:
- Trasplantar la planta a una maceta nueva con orificios en la base y laterales.
- Colocar varios corchos de vino en el fondo de la maceta, tanto en la capa exterior como en la interior.
- Rellenar con un sustrato especial, compuesto por corteza de pino, carbón natural y perlitas gruesas.
Con este procedimiento, incluso una planta deshidratada puede regenerarse: “Si colocamos una con raíces secas en una nueva maceta, podrá recuperarse y volver a dar flores”, aseguró Ferrarotto.
Cuándo usar corchos para ayudar a tus plantas
- Cuando muestran signos de exceso o falta de riego.
- Si las raíces están secas o en riesgo de pudrirse.
- Al trasplantar a una maceta nueva.