Cómo usar los corchos de vino en tus plantas para que crezcan más fuertes y sanas

La experta señaló que con este procedimiento, incluso una planta deshidratada puede regenerarse.

Javiera Rivera

Cómo usar los corchos de vino en tus plantas para que crezcan más fuertes y sanas

/ Tetra Images

El exceso de agua, la falta de riego, los cambios bruscos de temperatura o la exposición directa al sol suelen ser enemigos silenciosos de nuestras plantas.

Sin embargo, existe un método casero, económico y fácil de aplicar que promete devolverle la vitalidad a cualquier maceta.

La especialista en jardinería María Ferrarotto, conocida como la “doctora de las plantas”, asegura que el secreto está en el trasplante acompañado de un detalle muy particular: colocar corchos de vino en el fondo de la maceta.

Esto permite aireación y un buen drenaje del sustrato. Además, actúan como barrera natural contra plagas comunes como babosas y mosquitos del compost, que suelen atacar tanto a plantas de interior como de exterior.

Cómo aplicar el método paso a paso

La experta recomienda:

  1. Trasplantar la planta a una maceta nueva con orificios en la base y laterales.
  2. Colocar varios corchos de vino en el fondo de la maceta, tanto en la capa exterior como en la interior.
  3. Rellenar con un sustrato especial, compuesto por corteza de pino, carbón natural y perlitas gruesas.

Con este procedimiento, incluso una planta deshidratada puede regenerarse: “Si colocamos una con raíces secas en una nueva maceta, podrá recuperarse y volver a dar flores”, aseguró Ferrarotto.

Cuándo usar corchos para ayudar a tus plantas

  • Cuando muestran signos de exceso o falta de riego.
  • Si las raíces están secas o en riesgo de pudrirse.
  • Al trasplantar a una maceta nueva.
Plantas / Lumina Images

