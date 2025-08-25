CMF multa a LarrainVial Activos con 60.000 UF y a su exgerente general con 15.000 UF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo resolvió sancionar a LarrainVial Activos Administradora General de Fondos (LV AGF) con 60.000 UF (aprox. US$2,5 millones) y a su exgerente general, Claudio Yáñez Fregonara, con 15.000 UF (aprox. US$630 mil), tras concluir el procedimiento sancionatorio iniciado en octubre de 2024. La decisión se enmarca en la arista del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, vehículo que se presentó ante inversionistas con una supuesta participación indirecta en Grupo Patio.

Según el regulador, LV AGF infringió el artículo 53 inciso segundo de la Ley 18.045 al inducir a la compra de cuotas de la Serie B mediante recursos engañosos. En particular, valorizó los activos del fondo como si fueran “equity” en Grupo Patio, cuando en realidad correspondían a créditos deteriorados contra Inversiones San Antonio, sociedad con situación financiera mermada, hecho que —afirma la CMF— era conocido por los sancionados. Además, la administradora incumplió deberes fiduciarios, al adquirir títulos de deuda deteriorados sin castigo pese al riesgo del deudor.

La CMF también sancionó a los exdirectores de la administradora Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con 5.000 UF cada uno (aprox. US$210 mil). Entre los fundamentos, el organismo apuntó a su responsabilidad en la sobrevaloración de activos y en la adquisición de créditos deteriorados sin descuentos por riesgo, en contra del mejor interés del fondo.

En paralelo, la corredora STF Capital CB SpA y su exgerente general, Luis Flores Cuevas, recibieron multas de 8.000 UF cada uno (aprox. US$337 mil), por inducir a inversionistas a adquirir cuotas de la Serie B con información que no se ajustaba a la realidad. De acuerdo con la CMF, se difundieron presentaciones como si se tratara de un “fondo de inversionistas–LV Patio” y se utilizó el logo de Grupo Patio, además de afirmar la existencia de “cuantiosos aportes” de inversionistas relevantes que no eran efectivos.

El regulador describió el esquema del fondo: se estructuró para aliviar la situación financiera de Inversiones San Antonio, de Antonio Jalaff Sanz. Los acreedores podían canjear sus créditos deteriorados por cuotas de la Serie A, mientras que terceros ingresaban con efectivo vía Serie B. La tesis de inversión descansaba en una promesa de reestructuración mediante Inversiones Monterey y la creación de una NewCo a la que se aportaría la participación indirecta de Jalaff en Grupo Patio (3,87% a través de Inversiones Santa Teresita y FIP 180), para sustituir créditos por acciones. Esa promesa no tuvo garantías ni cláusulas penales, subrayó la CMF.

La participación indirecta en Grupo Patio nunca se consolidó: Inversiones Santa Teresita y FIP 180 vendieron las acciones que detentaban, lo que deterioró aún más la posición del fondo. Pese a ello, —añadió la CMF— LV AGF valoró y reportó a los inversionistas los títulos de deuda como si fueran participación accionaria, lo que sobrestimó su valor y distorsionó las decisiones de inversión. La autoridad consideró, no obstante, que LV AGF activó un programa reparatorio con aportantes de la Serie B, informado como hechos esenciales el 17 y 27 de diciembre de 2024.

Para el supervisor, el conjunto de conductas indujeron a compras de cuotas de forma engañosa, pues el mercado recibió la señal falsa de que el fondo invertía en equity y no en créditos de dudosa recuperabilidad. Asimismo, se reprochó que los aportes de la Serie B se destinaran a adquirir créditos deteriorados a valor nominal, sin descuentos por riesgo, en desmedro del interés del fondo y sus partícipes.

Finalmente, la CMF anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales de Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristián Menichetti por los hechos investigados.