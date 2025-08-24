“Tuvimos complicaciones familiares”: Jarry reconoce distracciones al momento de afrontar su fallido debut en el US Open / Agencia Getty

Nicolás Jarry tuvo debut y despedida este domingo en la edición 2025 del US Open tras perder en tres sets ante el checo Jakub Mensik, 16 del ranking ATP.

Sin embargo, antes de su estreno en Flushing Meadows, el 102 del mundo reconoció no haber estado en condiciones de jugar.

“No me siento muy bien, pero hay que aceptar cada minuto y salir a la cancha para pelear con lo que uno tiene”, señaló en diálogo con ESPN, profundizando en sus problemas.

“Tuvimos algunas complicaciones familiares en estos últimos días, entonces mi cabeza estaba en otra, pero tratando de superarlo lo mejor posible, con ayuda de mi equipo y mi familia”, remarcó, quizá en alusión a algunos problemas de salud que presentó su esposa, Laura Urruticoechea, quien se encuentra en Santiago a la espera de dar a luz al tercer hijo de la pareja.

De todas maneras, tras la derrota, volvió a expresarse en ESPN, apesadumbrado por la caída. “Me faltó jugar mejor con viento a favor. La mayoría de los errores que cometí fue así y no logré encontrar la manera de bajar esos errores”, remarcó.

Luego, defendió su juego de devolución. “En este minuto no tengo ninguna debilidad. Tengo que juntar todas las piezas y que se me den un par de esos resultados”, aseguró a Radio Cooperativa.