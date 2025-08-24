Este domingo arrancó el último Grand Slam de la temporada 2025. El US Open 2025 arrancó con interesantes duelos, pero uno de ellos negativo para Chile.

Esto porque Nicolás Jarry (98° ATP) cayó inapelablemente ante el checo Jakub Mensik (16° ATP) y le dijo adiós a Nueva York en primera ronda.

El chileno cayó por parciales de 7-6 (7-5), 6-3 y 6-4 ante el europeo y ahora deberá concentrar sus energías y tenis en lo que será la llave ante Luxemburgo por la Copa Davis.

En cuanto a la participación chilena, ahora solo queda con vida Alejandro Tabilo, quien tendrá también un duro desafío ante el alemán Alexander Zverev (3° ATP).